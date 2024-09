Carolina si může ulevit, Jarvis podepsal na osm let

Carolina Hurricanes podepsala osmiletou smlouvu na 63,2 milionu dolarů s útočníkem Sethem Jarvisem, čímž si v týmu dlouhodobě udrží špičkového mladého útočníka. Dá se tak říct, že Hurricanes mají před sezonou hotovo.

Tým dohodu oznámil v sobotu s tím, že zahrnuje více než 29,2 milionu dolarů na podpisových bonusech pro třináctku draftu 2020.

„Seth je základním kamenem našeho klubu,“ uvedl v prohlášení generální manažer Eric Tulsky. „V minulé sezóně udělal další obrovský krok, hrál za všech situacích a prokázal dovednosti a soutěživost, které z něj v příštích letech udělají hvězdu této ligy.“

Dvaadvacetiletý Jarvis byl omezeným volným hráčem, který vyrostl v osvědčeného hráče na vzestupu. Tým prý zvažoval krátkodobější překlenovací smlouvu i dlouhodobější jistotu.

„Soustředil jsem se na to, abych hrál hokej a bavil se. Tohle je něco, co budeme muset vyřešit,“ řekl Jarvis během květnových rozhovorů na konci sezony. „Samozřejmě bude záležet na tom, co tu se mnou budou chtít dělat a co uznají za vhodné. Nikdy předtím jsem v takové situaci nebyl, takže je to nové, trochu si to musím osahat.“

Jarvis se mezi hráči v týmu umístil na druhém místě s 33 góly a 67 body, čímž si vytvořil kariérní maxima v obou kategoriích spolu s góly v přesilovkách (13), oslabeních (9) a vítězných brankách (9).

To se mu podařilo i přesto, že chyběl zhruba v 15 zápasech sezony kvůli zranění, když ve Philadelphii nešikovně upadl a později měl na sobě ochrannou pomůcku, která mu kloub zajistila. Během vítězné série prvního kola play-off proti New York Islanders si navíc zlomil prst.

„Myslím, že mě to přimělo hrát trochu více nebojácně, když jsem věděl, že můžu hrát i přes takovou bolest, a přesto mít úspěch,“ řekl Jarvis o zranění ramene s tím, že plánem bylo zotavit se pomocí odpočinku a rehabilitace.

Šestiletá série Hurricanes v play-off je nejdelší od roku 1997, kdy se bývalý tým Hartford Whalers přestěhoval do Severní Karolíny. Přesto to byla sezóna plná změn, od Tulského, který převzal tým po odchodu Dona Waddella do Columbusu, až po ztrátu významných hráčů, jako jsou Jake Guentzel, Brett Pesce a Brady Skjei.

Dobrou zprávou pro Carolinu je alespoň to, že Tulsky zajistil smlouvy s dalším talentovaným mladým útočníkem Martinem Nečasem, který byl omezeným volným hráčem, a špičkovým obráncem Jaccobem Slavinem. A před Waddellovým odchodem se tým také dohodl na nové smlouvě s trenérem Rodem Brind'Amourem.

