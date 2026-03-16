Carolina si veze z Toronta výhru po prodloužení, Anaheim uspěl na ledě Utahu

21. března 6:20Jan Šlapáček
Z pátku na sobotu se v zámořské NHL odehrálo pět utkání. Carolina například dokázala uspět v Torontu, Anaheim si poradil na horkém ledě Utahu.
Velmi zábavné utkání se hrálo v Torontu, kam zavítali hokejisté Caroliny. Ti rozhodně nedostali od kanadského celku nic zadarmo a nakonec muselo za stavu 3:3 rozhodnout až prodloužení. V něm se nádhernou střelou prosadil obránce Alexandr Nikišin.
Výhody domácího prostředí v noci nevyužil ani Utah, který nestačil na Anaheim a prohrál 1:4. Další skvělý výkon v brance Ducks podal Lukáš Dostál, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes
3:4pp. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
12. Joshua (Groulx, Maccelli), 34. Tavares (Järnkrok, McCabe), 54. Nylander (Maccelli) – 26. Staal (Jarvis, Sebastian Aho), 33. Robinson (TS), 38. K. Miller, 61. Nikišin (Jarvis, Sebastian Aho).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:41
Brandon Bussi (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:41
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Nikišin (CAR) - 1+0
2. K'Andre Miller (CAR) - 1+0
3. John Tavares (TOR) - 1+0
Washington Capitals - New Jersey Devils
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky
10. R. Leonard (Duhaime, T. van Riemsdyk), 59. Protas (Dubois, T. Wilson) – 60. Bratt (J. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 58:52
Jake Allen (NJD) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 58:21
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:32
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) - 30 zákroků
2. Ryan Leonard (WSH) - 1+0
3. Jake Allen (NJD) - 26 zákroků
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche
1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
27. Kaiser (Greene, Rinzel) – 14. Nečas (Ničuškin, MacKinnon), 16. Nelson (C. Makar, Nečas), 41. Kadri (MacKinnon, Nečas), 49. Ničuškin (MacKinnon).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 49 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 45 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,8 %, odchytal 60:00
Mackenzie Blackwood (COL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:19
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40
Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:09
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 1+2
2. Nathn MacKinnon (COL) - 0+3
3. Valerij Ničuškin (COL) - 1+1
Calgary Flames - Florida Panthers
4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
28. Farabee (Coleman), 31. Olofsson (Klapka, Määttä), 57. Frost (Šarangovič, Parekh), 58. Coronato (Gridin, Coleman) – 45. Greer (Sebrango, Nosek).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 25 | Přesilová hra: 2/7 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 25
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 59:53
Daniil Tarasov (FLA) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:32
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 09:38
Tomáš Nosek (FLA) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:21
Tři hvězdy utkání
1. Dustin Wolf (CGY) - 24 zákroků
2. Morgan Frost (CGY) - 1+0
3. Victor Olofsson (CGY) - 1+0
Utah Mammoth - Anaheim Ducks
1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
2. Guenther (Durzi, Peterka) – 14. Poehling (Killorn, Minťukov), 30. Killorn (Sennecke), 59. C. Gauthier (Viel, Carlson), 60. Granlund (Poehling, Killorn).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Vítek Vaněček (ANA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:06
Lukáš Dostál (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Lukáš Dostál (ANA) - 29 zákroků
2. Alex Killorn (ANA) - 1+2
3. Dylan Guenther (UTA) - 1+0