Carolina slaví výhru v prodloužení. Hrdinou se stal Ehlers

24. května 5:15Jan Šlapáček
Hokejisté Caroliny dokázali zareagovat na nevydařený vstup do série a druhé utkání dotáhli do vítězného konce, i když se pořádně natrápili. O výhře 3:2 v prodloužení rozhodl svým druhým gólem v zápase Nikolaj Ehlers.
Carolina byla ve druhém utkání série výrazně lepším týmem, ale její vítězství se nerodilo vůbec lehce. Montreal byl nesmírně produktivní a z dvanácti střeleckých pokusů skóroval hned dvakrát, v obou případech srovnával stav zápasu Josh Anderson.
Svého dvougólového hrdinu ale nakonec našla i Carolina. Hodně prostoru dostal v prodloužení dánský útočník Nikolaj Ehlers a nádhernou střelou zápěstím nasměroval puk do šibenice, čímž tento dramatický duel ukončil.
Série se do Montrealu stěhuje za stavu 1:1, další zápas je na programu v noci na úterý ve 2:00.
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens
3:2pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
3. Robinson (W. Carrier, Jankowski), 38. Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield), 64. Ehlers (Jankowski, Chatfield) – 12. Josh Anderson (Danault, Guhle), 53. Josh Anderson (A. Carrier, Danault).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 12 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:29
Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:29
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:51
Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) - 2+0
2. Eric Robinson (CAR) - 1+0
3. Jalen Chatfield (CAR) - 0+2