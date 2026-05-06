NHL.cz na Facebooku

NHL

Carolina slaví výhru v prodloužení. Hrdinou se stal Ehlers

24. května 5:15

Jan Šlapáček

Hokejisté Caroliny dokázali zareagovat na nevydařený vstup do série a druhé utkání dotáhli do vítězného konce, i když se pořádně natrápili. O výhře 3:2 v prodloužení rozhodl svým druhým gólem v zápase Nikolaj Ehlers.

Carolina byla ve druhém utkání série výrazně lepším týmem, ale její vítězství se nerodilo vůbec lehce. Montreal byl nesmírně produktivní a z dvanácti střeleckých pokusů skóroval hned dvakrát, v obou případech srovnával stav zápasu Josh Anderson.

Svého dvougólového hrdinu ale nakonec našla i Carolina. Hodně prostoru dostal v prodloužení dánský útočník Nikolaj Ehlers a nádhernou střelou zápěstím nasměroval puk do šibenice, čímž tento dramatický duel ukončil.

Série se do Montrealu stěhuje za stavu 1:1, další zápas je na programu v noci na úterý ve 2:00.

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens
3:2pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Stav série: 1:1

Branky a nahrávky
3. Robinson (W. Carrier, Jankowski), 38. Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield), 64. Ehlers (Jankowski, Chatfield) – 12. Josh Anderson (Danault, Guhle), 53. Josh Anderson (A. Carrier, Danault).

Statistika
Střely na bránu: 26 – 12 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:29
Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:29

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:29
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:51

Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) - 2+0
2. Eric Robinson (CAR) - 1+0
3. Jalen Chatfield (CAR) - 0+2

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Blíží se velké rozhodnutí. Ovečkin prý buď podepíše na rok, nebo vůbec

24. května 12:00

Vysněný debut nadosah. Jiříček uhranul farmu a v kempu si půjde pro NHL

24. května 10:00

Andersenova tajná zbraň, okoukaná z displeje. Velké plus, míní jeho předchůdce

23. května 17:15

Srdcař Ferraro míří na trh. Vztah se Sharks uvadá, láká ho životní kontrakt

23. května 14:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.