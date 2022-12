Carolina zaútočí na desátou výhru v řadě, do akce jde i nejlepší přesilovka ligy

NHL nabídne poněkud malou porci zápasů. V noci na sobotu bude v akci pouze osm celků. Utkání mezi Anaheimem a Nashvillem začne již hodinu před půlnocí. V nočních hodinách bude bojovat Pittsburgh s Devils, Carolina zaútočí na desátou výhru v řadě a představí se i nejúspěšnější přesilovka ligy v podání Edmontonu.

Nejprve půjdou do akce Ducks a Predators. Anaheim patří ke spodku celé soutěže, naposledy však dokázal na nájezdy zdolat Vegas. Proti Nashvillu bude parta kolem talentovaného Trevora Zegrase útočit na desátou výhru v ročníku. Naproti bude stát celek, který je na 25. pozici v celé lize. Tým ze státu Tennessee má aktuálně šňůru dvou porážek v řadě, když padl s Coloradem a Dallasem. Vzájemný zápas se už jeden letos odehrál a šťastnějším byl koncem listopadu Nashville.

V jednu hodinu ráno půjde do akce Pittsburgh, který hostí Devils. Pens mají aktuálně na kontě tři porážky v řadě, včetně velmi nepříjemné ztráty zápasu s Detroitem, který otočil z 0:4 na 5:4. Ďáblové z New Jersey začali ročník velmi dobře, v posledních zápasech už to však není žádná sláva. V posledních devíti zápasech se celek z Newarku radoval z vítězství pouze jednou. Ani nyní to nebude pro Devils lehký zápas, jelikož jim chybí dva důležití obránci Marino a Graves, k návratu se však pomalu přibližuje Ondřej Palát, který začal s týmem trénovat.

Florida vyrazí do Raleigh, kde má sídlo Carolina. Hurikáni usilují o desátou výhru v řadě. Na druhé straně bude stát Florida, která po třech prohrách připsala v noci na pátek výhru, když přemohla Montreal. Panteři se aktuálně nachází na spodních příčkách tabulky Východní konference, se 36 body se nachází na 12. pozici. Jediný vzájemný zápas probíhající sezony se uskutečnil v polovině listopadu a Florida vynulovala ofenzivu Hurikánů 3:0.

Seattle vs. Edmonton, to je poslední souboj, který je na programu v noci na Silvestra. Půjde o bitvu sousedů v tabulce, oba celky mají na kontě 40 bodů a okupují sedmnáctou a osmnáctou pozici v celé lize. K vidění bude jedno z nejhorších oslabení ligy, Seattle je na úspěšnosti necelých 70 %. Naproti se však postaví nejlepší přesilovka celé soutěže, Edmonton využívá téměř každou třetí přesilovku, kterou jim soupeři nabídnou.

