Carolina zničila dalšího soupeře. Znovu se zaskvěl Nečas

Po nepříliš podařeném období v rozmezí 13. až 20. března se jeden z hlavních adeptů na Stanley Cup opět zvedá. V noci na neděli Carolina zničila St. Louis 7:2 a v podobné formě pokračovala i na ledě Washingtonu, kde vyhrála 6:1. Ofenzivní sílu Hurricanes táhl v těchto dvou duelech i Martin Nečas, jenž zaznamenal dohromady tři branky a dvě asistence.

Takové dva zápasy nutně potřeboval. Od začátku sezony stačil ve dvaašedesáti bitvách nasbírat 13 gólů a 22 asistencí.

V některých zápasech pendloval sestavou, trenéři jej využívali na pravých křídlech všech čtyř formací. Nyní se zdá, že Nečas našel své místo. Po boku Vincenta Trochecka a Andreje Svečnikova začal pravidelněji bodovat.

„Každé podařené utkání se projeví na mém sebevědomí. Jsem moc rád, že se mi daří, ale zároveň je potřeba, aby to tak zůstalo,“ povídal Nečas po kanonádě v hlavním městě Spojených států.

Carolina podala ve Washingtonu zcela odlišný výkon než na začátku března, kdy na ledě Capitals padla 0:4. Nyní brzy vedla o dva góly, ale domácí Tom Wilson pak v 27. minutě snížil. Následně už pálili jen Hurricanes. Martin Nečas našel dvakrát recept na svého krajana Vítka Vaněčka.

„Vyšel mi už předchozí zápas. Jsem jedině rád, že jsem to zopakoval. Je potřeba však svědomitě pracovat do defenzívy, jedině tím si otevřeme střelecké pozice,“ vyprávěl dvanáctý muž draftu 2017.

Ve formě hrající Carolina už směle vyhlíží vyřazovací část, ve které bude jedním z favoritů. Díky výhrám ve Washingtonu a St. Louis poskočila na druhou příčku celé soutěže. Dostala se do čela Východní konference před Floridu, která si naposledy v Torontu vylámala zuby na Petru Mrázkovi. Svěřenci kouče Roda Brind´Amoura nasbírali už 95 bodů v 66 odehraných zápasech.

Už v minulých letech byla především defenzíva obrovskou zbraní tohoto celku. To se potvrzuje i letos, poněvadž Carolina dostala jen 157 branek. Žádný tým z NHL neinkasoval méně gólů, těsně nad tímto číslem se pohybuje jen Calgary.

Kromě výkonů obránců Jaccoba Slavina, Bretta Pesceho, Bradyho Skjeie a Anthonyho DeAngela se sluší vyzdvihnout i brankáře Frederika Andersena, jenž se role jedničky v Carolině zhostil opravdu výtečně. Po pětačtyřiceti duelech si drží 92,7% úspěšnost zákroků. V této statistice je za Igorem Šesťorkinem druhým nejlepším mužem v masce v soutěži.

Další zbraní Caroliny před play-off je, že se může prosadit opravdu každá formace. Síla útočných řad Hurricanes ještě vzrostla s příchodem Maxe Domiho z Columbusu, který ve svých prvních třech zápasech v dresu nového zaměstnavatele posbíral 2 asistence.

„Na vyřazovací boje se potřebujeme co nejlépe naladit. Je to sice úplně jiná soutěž, ale pokud do ní půjdeme s výhrami v zádech, bude se hrát lépe,“ ví Nečas.

Od vítězné sezony 2005/2006 se Carolina mezi nejlepší šestnáctkou objevila jen čtyřikrát. Naposledy ji ve druhém kole vyřadili obhájci z Tampy. Dokáže si svůj sen splnit už letos?

