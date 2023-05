Carolina zničila New Jersey šesti góly, jednou se trefil i Nečas

Sobotní noc přinesla pouze jeden zápas a ten nakonec skončil jednoznačným výsledkem. Carolina si pohrála s New Jersey a vyhrála 6:1.

CAROLINA HURRICANES - NEW JERSEY DEVILS

6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

STAV SÉRIE: 2:0

Přesvědčivá výhra Hurricanes

New Jersey do dnešního zápasu vstoupilo daleko lépe a během prvních dvaceti minut bylo svému soupeři naprosto vyrovnaným soupeřem. Co platilo v úvodním dějství, to neplatilo v tom druhém. Carolina rozjela pořádný kolotoč, nasázela čtyři góly a de facto rozhodla o svém vítězství. Hurricanes nakonec vyhráli vysoko 6:1 a na led soupeře míří ve velmi výhodné pozici.

Jeden gól dal v tomto zápase i Martin Nečas.

Branky a nahrávky

22. Kotkaniemi (Gostisbehere, Drury), 24. Kotkaniemi (Martinook, Fast), 38. J. Staal (Drury, Pesce), 40. Nečas (Gostisbehere, Slavin), 53. Martinook, 54. Noesen (S. Aho II, Jarvis) – 44. Wood (M. McLeod, Bastian).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 40:00

Vítek Vaněček (NJD) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00

Frederik Andersen (CAR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:15

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:59



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Martinook (CAR) - 1+1

2. Frederik Andersen (CAR) - 28 zákroků

3. Jesperi Kotkaniemi (CAR) - 2+0

