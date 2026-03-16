NHL.cz na Facebooku

NHL

Carolina zvládla prodloužení, Vegas bere první bod v sérii

5. května 6:41

Radim Sochor

Carolina zatím v play-off předvádí neskutečnou krasojízdu. V prvním kole vyřadila hladce 4:0 Ottawu, nyní vede 2:0 nad Philadelphií. Vegas po složité sérii s Utahem sehrálo první zápas s Anaheimem a dokázalo urvat vítězství.

Philadelphia vkročila do zápasu výborně. V páté minutě dokázala během 39 vteřin vstřelit dva góly. Canes následně v jedenácté minutě snížili na rozdíl jedné branky. Na další gól se čekalo až do 52. minuty, kdy Ehlers našel zadovkou Jarvise a ten přesnou ranou propálil Vladaře. Rozhodovat muselo prodloužení. Zdálo se, že první prodloužení stačit nebude, ale 66 vteřin před jeho koncem se po obrovském zmatku na brankovišti Flyers prosadil Taylor Hall.

Anaheim prohrál střetnutí, ve kterém byl po celou dobu střelecky aktivnější. Carter Hart inkasoval pouze jednou, když necelých sedm minut před koncem odpověděl na úvodní gól Bretta Howdena z první části tohoto duelu Mikael Granlund. Domácí Golden Knights si však vzali ztracené vedení bleskově zpět, když se po fantastickém uvolnění od Dorofejeva prosadil Ivan Barbašov. Následně trefil prázdnou branku Marner. Obrovský podíl na vítězství má Carter Hart, jenž se stal zaslouženě první hvězdou zápasu. 

Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers
3:2pp (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)

Stav série: 2:0

Branky a nahrávky
11. Ehlers (Blake, K. Miller), 52. Jarvis (Ehlers, Staal), 79. Hall (Blake, S. Walker) – 5. Drysdale, 5. Couturier (Grundström)

Statistika
Střely na bránu: 42 – 36 | Přesilová hra: 1/6 – 1/7 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 78:49
Daniel Vladař (PHI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 78:54

Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 78:54

Tři hvězdy utkání
1. Taylor Hall (CAR) 1+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) 1+1
3. Seth Jarvis (CAR) 1+0

Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Stav série: 1:0

Branky a nahrávky
24. Howden (Marner, Andersson), 56. Barbašov (Dorofejev), 60. Marner – 54. Granlund (LaCombe, Carlson)

Statistika
Střely na bránu: 22 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:46
Lukáš Dostál (ANA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:10

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:04
Lukáš Dostál (ANA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:10

Tři hvězdy utkání
1. Carter Hart (VGK) 33 zákroků
2. Ivan Barbašov (VGK) 1+0
3. Brett Howden (VGK) 1+0

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Tohle jste ještě neviděli! Novinář pálil do šéfa Toronta kvůli novému GM, ten tomu přihlížel

5. května 10:30

Nekončíme! St. Louis si užil vyřazení Tampy a těší se z postupu

5. května 8:30

Cooperova sezona? Tuze hořká! Tenhle film už jsem sledoval, naráží na olympiádu

4. května 19:30

15 gólů, totální zmatek. Tohle byl úlet, ne play-off hokej, shodli se Avs i Wild

4. května 14:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.