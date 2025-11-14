Čas na Nečase! Dal rekordní gól, bral kvartet bodů a odmítl hattrick, smekl i Gebrian

14. listopadu 17:15Tomáš Zatloukal
Aby hokejista v barvách Quebec Nordiques, případně jejich nástupců jménem Colorado Avalanche, dal za sezonu tři góly v úvodní minutě zápasu? To byla do čtvrteční noci věc nevídaná. Unikátní zápis se povedl až Martinu Nečasovi, přičemž náramně šikovnému forvardovi s osmaosmdesátkou na zádech stačilo ke stanovení klubového rekordu jen pět týdnů ze základní části 25/26. Vždyť je teprve půlka listopadu...
V minulosti měl pověst specialisty na hru v prodloužení.
Skvěle načasované góly sází i dál, jen si vybral jinou zásadní chvíli hokejových duelů.
Samotný úvod, první minutu. Nečas udává svými trefami ráz partie, dostává mančaft do psychické výhody, naopak sráží odhodlání soupeře na nulu. Tentokrát zůstali opaření brzkou trefou buffalští Sabres.
Konečný výsledek z jejich pohledu? 3:6...
"Myslím si, že je pro nás fajn, když soupeř musí dotahovat a my dál můžeme hrát náš hokej. Když rychle ztrácíte, plýtváte pak energií, abyste manko smazali. Vždycky je prima, když brzo vedeme," povídal Nečas.
V uvodní minutě se trefil také proti Vegas Golden Knights a do sítě San Jose Sharks.
52 SECONDS IN ⏰
— NHL (@NHL) November 14, 2025
Martin Necas makes it look so easy! pic.twitter.com/A9Jjn61DEi
Nečas skóroval po parádním pasu od Caleho Makara, který opět ukázal, proč má pověst novodobého Bobbyho Orra. Perfektní přehled, čtení hry, cit pro přihrávku. Ta kolmice byla zkrátka luxusní.
Stejně jako Nečasovo zpracování a následně i koncovka.
Obojí jasně naznačilo, v jaké pohodě, možná i díky nové smlouvě v kapse, aktuálně expres z Vysočiny hraje. "Krásné přebrání a zakončení," zatleskal mu i Adam Gebrian, propagátor architektury a velký sportovní fanda.
Nečas poté přidal ještě další gól a dvě asistence. Ta bilance mohla být opačná, jenže před prázdnou brankou se rozhodl ještě sympaticky nahrát Gabrielu Landeskogovi. "Když je kapitán volný, vždy mu přihraju," culil se coby první hvězda mače.
Celkem je "Neči" už na 24 bodech (12+12)!
Posunul se zpátky do TOP10 ligové produktivity, po bok Davida Pastrňáka (11+13).
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.