Cassidy o faulu na Hertla: Smyslu zbavený zákrok! Jak vážné je zranění?

Tomáš Hertl prožívá skvělou sezonu, ale v neděli večer zažil moment, který ho může na nějakou dobu vyřadit ze hry. Český útočník Vegas Golden Knights byl tvrdě poslán na mantinel obráncem Tampy Bay Emilem Lillebergem a musel opustit zápas. Kouč Bruce Cassidy měl po utkání jasno – šlo o úplně zbytečný faul.

„Tohle byl naprosto nesmyslný hit,“ rozčiloval se Cassidy na tiskové konferenci. Lilleberg za zákrok dostal dvouminutový trest, ale Hertl odnesl souboj mnohem hůř. Opustil led šest minut před koncem třetí třetiny a už se nevrátil.

Hertl přitom v posledních zápasech táhl Vegas neskutečným způsobem. Ve dvou zápasech před zraněním nasázel čtyři góly a dosáhl na hranici 30 branek v sezoně. Navíc se mu skvěle dařilo doma – během posledních čtyř zápasů na vlastním ledě nastřílel sedm gólů.

„Hraje nejlepší hokej kariéry,“ nešetřil chválou Cassidy. O to větší ztrátou by jeho případná absence pro Vegas byla. Tým si výhrou nad Tampou Bay upevnil vedení v Pacifické divizi a odskočil Edmontonu o pět bodů. Ale pokud bude Hertl mimo hru delší dobu, může se situace rychle změnit.

Cassidy po zápase potvrdil, že Hertl v pondělí podstoupí další vyšetření a tým čeká na výsledky. „Uvidíme, jak na tom bude,“ řekl kouč.

Vegas přivedlo Hertla loni ve velké výměně ze San Jose s jasným cílem – aby pomohl týmu k dalšímu Stanley Cupu. A právě teď se zdá, že se jejich plán začal naplňovat. Jenže pokud bude český útočník mimo hru, bude muset Vegas hledat jiné řešení.

A cheap shot on the hottest player on the VGK roster, and maybe the entire NHL when Tomas Hertl went to the locker room after this shove into the boards. #VegasBorn pic.twitter.com/mOReURsAmQ