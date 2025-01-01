Caufield zářil při obratu Canadiens! Maple Leafs zdolali Rangers v prodloužení

17. října 7:15Jan Šlapáček
Noc na pátek nabídla fanouškům zámořského hokeje jedenáct zápasů a některé přinesly hromadu emocí. Cole Caufield se znovu stal hrdinou Montrealu, když nejdříve v samotném závěru srovnal a následně rozhodl prodloužení. Výhru slaví také Toronto, které proti Rangers uspělo rovněž až v prodloužení.
Hokejisté Montrealu byli v noci proti Nashvillu blízko druhé porážce v sezóně, nakonec ale odcházela celá Bell Centre domů spokojená. Postaral se o to Cole Caufield, který nejdříve dvacet sekund před koncem třetí třetiny srovnal a pak v samotném závěru prodloužení rozhodl o výhře svého týmu. Solidním výkonem k tomu pomohl i český brankář Jakub Dobeš.
Kritizovaní Rangers odehráli na ledě Toronta velmi dobré utkání, vítěznou tečku ale nemělo. I v tomto kanadském městě dokráčel duel do prodloužení, ve kterém měl hlavní slovo Auston Matthews.
Během noci na pátek se pak prvního vítězství v sezóně dočkali Islanders, kteří dokázali naplno využít slabšího výkonu Oilers a trestali jejich chyby. Hattrickem se blýskl Bo Horvat, úspěšnou premiéru v brance celku z New Yorku pak zaznamenal David Rittich.
Toronto Maple Leafs - New York Rangers
2:1pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
12. Knies (Nylander, Ekman-Larsson), 61. Matthews (Nylander, Rielly) – 45. Pärssinen (Schneider).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:48
Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:51
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Stolarz (TOR) - 28 zákroků
2. Igor Šesťorkin (NYR) - 22 zákroků
3. Auston Matthews (TOR) - 1+0
Montreal Canadiens - Nashville Predators
3:2pp. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
47. O. Kapanen (L. Hutson, Guhle), 60. Caufield (L. Hutson), 65. Caufield (Suzuki, Matheson) – 32. Stamkos (Josi, Evangelista), 52. Perbix (McCarron).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 19 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 63:35
Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90%, odchytal 64:31
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 63:35
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 2+0
2. Nick Suzuki (MTL) - 0+1
3. Lane Hutson (MTL) - 0+2
Ottawa Senators - Seattle Kraken
4:3sn. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
8. Pinto (Eller, Giroux), 10. Perron (Giroux, Chabot), 59. Cozens (Batherson, Spence), rozh. náj. Stützle – 5. S. Wright (Montour, Marchment), 25. Stephenson (Schwartz), 43. Stephenson (Eberle, Montour).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:39
Philipp Grubauer (SEA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,9 %, odchytal 64:55
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Shane Pinto (OTT) – 1+0
2. Linus Ullmark (OTT) – 30 zákroků
3. Chandler Stephenson (SEA) – 2+0
New Jersey Devils - Florida Panthers
3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
26. J. Hughes (Bratt, Meier), 47. Meier (Nemec, Dillon), 52. Hischier (Mercer) – 2. Rodrigues (Marchand, S. Jones).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:05
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:45
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05
Tři hvězdy utkání
1. Timo Meier (NJD) – 1+1
2. Jack Hughes (NJD) – 1+0
3. Nico Hischier (NJD) – 1+0
Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets
2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky
37. Tippett (Zegras, Sanheim), 58. Mičkov (Juulsen, Couturier) – 6. Naměstnikov (Niederreiter, Nyquist), 28. Scheifele (Vilardi), 38. M. Barron (Connor), 50. Scheifele (Connor, Iafallo), 59. Pearson.
Statistika
Střely na bránu: 17 – 15 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 58:58
Connor Hellebuyck (WPG) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) – 2+0
2. Connor Hellebuyck (WPG) – 1+0
3. Owen Tippett (PHI) – 1+0
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche
1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky
22. Provorov (Marčenko) – 31. Makar (Nečas, Lehkonen), 32. Nelson (Burns, Manson), 40. Ničuškin (Malinski, Olofsson), 59. Ničuškin (Landeskog, Makar).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzļikins (CBJ) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:30
Scott Wedgewood (COL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:51
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) - 22 zákroků
2. Brock Nelson (COL) - 1+0
3. Elvis Merzļikins (CBJ) - 32 zákroků
New York Islanders - Edmonton Oilers
4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
17. Barzal, 38. Horvat (Pageau, Pulock), 56. Horvat (Barzal, Schaefer), 60. Horvat (Drouin, Heineman) – 18. Draisaitl (McDavid, Tomášek), 29. Nugent-Hopkins (Emberson).
Statistiky
Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:58
Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:36
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:58
David Tomášek (EDM) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:57
Tři hvězdy utkání
1. Bo Horvat (NYI) - 3+0
2. David Rittich (NYI) - 31 zákroků
3. Mathew Barzal (NYI) - 1+1
Dallas Stars - Vancouver Canucks
3:5 (2:0, 0:4, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Bourque (Harley, Faksa), 20. Rantanen (J. Robertson, Hintz), 58. W. Johnston (Seguin, J. Robertson) – 27. Chytil (E. Kane, Hronek), 29. Boeser (Q. Hughes, Elias Pettersson), 31. Sasson (T. Myers), 39. Garland, 60. Q. Hughes (Garland, Hronek).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:15
Thatcher Demko (VAN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:35
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:27
Filip Chytil (VAN) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:42
Tři hvězdy utkání
1. Thatcher Demko (VAN) - 28 zákroků
2. Quinn Hughes (VAN) - 1+1
3. Mikko Rantanen (DAL) - 1+0
Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
32. Leo Carlsson (Killorn, Helleson) – 15. Jarvis (Gostisbehere), 31. Jarvis (Blake, Gostisbehere), 43. Nikišin (Sebastian Aho, Gostisbehere), 56. Sebastian Aho (Jarvis).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:31
Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:31
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:52
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) – 2+1
2. Leo Carlsson (ANA) – 1+0
3. Alexandr Nikišin (CAR) – 1+0
Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins
2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky
5. Foegele (T. Moore, Ceci), 10. Fiala (Byfield, Armia) – 27. Malkin (Rust, E. Karlsson), 28. Dewar (Acciari, Shea), 47. Hållander (Rakell, Wotherspoon), 60. Crosby (Wotherspoon, E. Karlsson).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:59
Arturs Šilovs (PIT) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88 %, odchytal 60:0058:52
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Filip Hållander (PIT) – 1+0
2. Arturs Šilovs (PIT) – 30 zákroků
3. Warren Foegele (LAK) – 1+0
Vegas Golden Knights - Boston Bruins
6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Branky a nahrávky
4. Dorofejev (Marner, Whitecloud), 19. Reinhardt (Hutton, Sissons), 25. Eichel (Stone, Barbašev), 27. Hertl (Dorofejev, Stone), 39. W. Karlsson (Stone), 43. W. Karlsson (Marner, Eichel) – 3. Jeannot (McAvoy, Eyssimont), 17. Zadorov (Jokiharju, Kuraly), 29. Pastrňák (M. Geekie, McAvoy), 45. Kastelic (Kuraly), 46. Eyssimont (Lohrei).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 24 | Přesilová hra: 2/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00
Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 59:01
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:08
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:26
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:54
Tři hvězdy utkání
1. William Karlsson (VGK) 2+0
2. Mark Stone (VGK) 0+3
3. Jack Eichel (VGK) 1+1
