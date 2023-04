Caufielda čeká životní ročník! Po zranění bude bojovat o nový kontrakt!

Celková patnáctka draftu 2019 si za rok může poprvé v kariéře říci o tučný kontrakt. Caufileda ovšem v jednom z nejdůležitějších roků kariéry zastavilo zranění. Na příští sezonu by ale měl být fit, aby si vybojoval svou první velkou smlouvu.

Cole Caufield si na prostředí slavné NHL rychle zvykl. Poprvé nakoukl do NHL, když skončila jeho sezona na Univerzitě ve Wisconsinu v roce 2021. Tenkrát byl jedním z důležitých aktérů jízdy Canadiens až do finále Stanley Cupu. V závěru základní části nasbíral z deseti utkání pět bodů a v play-off byla jeho bilance 12 bodů na dvacet zápasů. To jsou na nováčka, který nemá s nejprestižnější ligou světa žádné zkušenosti, skvělá čísla.

V následující sezoně nasbíralo americké křídlo 43 bodů z šestasedmdesáti zápasů. Letos hrál tento střelec taktéž bravurně, ale bohužel jej potkalo dlouhodobé zranění stejně jako většinu hráčů z mrazivého Montrealu. Caufield stihl pouze 46 zápasů s bilancí 26 branek a deseti asistencí.

Canadiens nyní přemýšlejí co v budoucnu dál. Spekuluje se o tom, že by tomuto střelci mohla být nabídnuta dlouhodobá smlouva na sedm let s platem okolo 7 milionů dolarů za sezonu. To by byla pro Montreal velmi přívětivá smlouva, pokud by Caufield přistoupil na tyto podmínky. Obdobný kontrakt má centr Nick Suzuki, který bere 7,875 milionů dolarů a platovému stropu hodně ulevil.

Je tu i varianta, že by americký útočník podškrábnul tzv. přemosťovací kontrakt na dobu dvou nebo tří let, jak se to u podobných hvězd dělá. Tým by měl na nějakou dobu trošku volnější ruce při práci s platovým stropem a po uplynulé době, v niž by se ukázaly hráčovy kvality v delším časovém horizontu, by došlo k vyjednání zasloužené smlouvy.

Caufieldovi se nicméně v Montrealu velmi líbí a je nakloněn setrvání v tomto celku. Ideálním řešením by mohl být pakt podobný Suzukimu.

Caufield už nemusí týmu téměř nic dokazovat. Vybudoval si stabilní místo v sestavě a pravidelně sbíral body. Neztratil se ani ve vyřazovací části. Hodně ale záleží na tom, jak se bude vyvíjet jeho poslední ročník nováčkovského kontraktu.

Americké křídlo má eminentní zájem na setrvání v Montrealu. Caufield je navíc velmi sebevědomý, takže by v následující sezoně, která hodně napoví o jeho gáži do budoucích let neměl zaváhat a pokud mu vydrží zdraví, tak by mohl opět táhnout Canadiens.

Nezapomínejme taky, že si Montreal myslí na Duboise, který se chce po získání statusu volného hráče přesunout právě ke Canadiens. Jeho smlouva by také stála pořádný balík.

