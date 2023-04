Čeká nás toho ještě hodně a musíme být připraveni, brzdí nadšení Marner

Maple Leafs po 19 letech vyhráli sérii v play off. Kanadský celek mohl v průběhu těchto let ukončit série ve svůj prospěch už několikrát, celkem desetkrát šel do zápasu s mečbolem, poslední krok dokázal udělat až na jedenáctý pokus. Do druhého kola poslal Toronto John Tavares, který rozhodl v prodloužení šestého duelu. Je to velká věc, ale hráči zůstávají pořád nohama na zemi.

Hrdinou byl v šestém utkání série proti Tampě John Tavares. Rodák z městečka Mississauga, které je od Toronta coby kamenem dohodil. Gólová šance se zrodila po čtyřech a půl minutách, kdy vzal kanadský útočník vše na sebe a bekhendem překonal maskovaného muže v brance Tampy.

„Viděl jsem, že Morgan šel před branku, tak jsem to tam prostě hodil a čekal jsem, co se stane,“ popsal gólovou situaci ze svého pohledu střelec Tavares. Tento muž už měl s ukončováním dlouhých sérií určitou zkušenost. V roce 2016 pomohl Islanders vyhrát sérii po 20 letech, také gólem v prodloužení.

„Jsem nadšený, je to pro nás velká věc. Byl to pěkný souboj a všichni odvedli to, co měli. Není důležité, jak vyhrajete, jestli je to prodloužení nebo ne, hlavně jde o to vyhrát čtyři zápasy a jít dál,“ vzkázal gólman Ilja Samsonov. Ruský brankář v šestém duelu přispěl 31 úspěšnými zákroky a po sérii s Tampou je na 90 % úspěšných zásahů. „O Sammym můžu říct spoustu dobrých věcí. Obdivuji jeho nastavení v hlavě a jeho přístup. On přijde každý den na trénink a nechá na ledě úplně všechno,“ pochválil svého gólmana i Auston Matthews.

O jak velkou věc šlo bylo slyšet i v pozápasovém rozhovoru s trenérem Maple Leafs. „Byla to opravdu dlouhá doba. Dlouhá doba pro hráče, pro mě, ale hlavně pro fanoušky. Je to velká věc. Když jsem sledoval, jak si ten puk našel cestu do branky, byl to skvělý moment. Hokej v play off je neuvěřitelný a celá dnešní noc byla neuvěřitelná,“ neskrýval radost Sheldon Keefe.

Jeho nadšení však trochu brzdil Mitch Marner. Kanadský útočník byl nejproduktivnějším hráčem Leafs v prvním kole, když zapsal 11 bodů. „To, že jsme postoupili, je dobré. Ale v žádném případě to nebylo snadné vítězství. Je to výjimečný okamžik, ale nemůžeme jím být uspokojeni. Čeká nás toho ještě hodně a musíme na to být připraveni,“ připojil svůj názor.

Tampa se tak loučí v prvním kole poprvé od roku 2019, kdy ji vyřadil Columbus. Vyhrála 11 z posledních 12 odehraných sérií, ale na minulost se nikdo neptá. „Na tenhle pocit nejsme zvyklí. Nevím, nenapadá mě to správné slovo. Prostě to není dobrý pocit,“ prozradil kouč Jon Cooper.

Toronto na svého soupeře pro druhé kolo čeká. V sedmém zápase série mezi Bostonem a Floridou se rozhodne již v noci na pondělí. S Bostonem má kanadský celek mnoho zkušeností, už s ním odehrál 16 sérií, za posledních 10 let se tyto celky utkaly hned třikrát. V případě střetu s Floridou by šlo o historicky první souboj.

