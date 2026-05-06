Čekání na megasmlouvy. Celebrini útočí na rekord, Bedard zvažuje kratší pakt

31. května 10:45David Zlomek
Letní trh v NHL letos neovládnou jen volní hráči. Očekává se podepsání několika masivních prodloužení smluv s nejvýraznějšími mladými hvězdami soutěže. V centru pozornosti je Macklin Celebrini, kterému mohou San Jose Sharks nabídnout nejvyšší možnou částku povolenou současnou kolektivní smlouvou (CBA). Své další kroky ale řeší i Connor Bedard s Leo Carlssonem.
Macklin Celebrini může s vedením Sharks podepsat novou smlouvu už 1. července. Obě strany chtějí jednání uzavřít co nejdříve, jelikož jde o krok, který na roky dopředu definuje budoucnost celé organizace. Vzhledem k blížícím se změnám v CBA, které brzy omezí maximální délku kontraktů, má dvacetiletý útočník čas do 15. září, aby stihl podepsat osmiletou smlouvu.
Pravidla NHL omezují plat jednotlivce na 20 % celkového platového stropu. Sharks tak mohou své hvězdě teoreticky nabídnout roční příjem 20,8 milionu dolarů, což by znamenalo celkových 166,4 milionu dolarů za osm let. Tato částka by suverénně překonala rekordní smlouvu Kirilla Kaprizova z loňského léta (136 milionů celkově, 17 milionů průměrně ročně). K dohodě mohou navíc přibýt maximální podpisové bonusy a doložka o nevyměnitelnosti. Jasnou věcí se už teď zdá být kapitánské „C“ na jeho dresu.
Hlavní otázkou zůstává, zda je San Jose ochotno jít až na naprosté platové maximum, a zároveň, zda se sám Celebrini bude chtít v rychle se měnícím platovém prostředí zavázat jednomu týmu na tak dlouhou dobu. Pozici má ale vynikající, zaznamenal třetí nejvyšší bodový zisk hráče do 19 let v historii NHL (hned za Waynem Gretzkym a Sidneym Crosbym) a sezonu si prodloužil na mistrovství světa v dresu Kanady.
Dalšími adepty na astronomické smlouvy jsou Connor Bedard a Leo Carlsson. Oba hráči svá dlouhodobá jednání během sezóny odložili, vsadili čistě na své výkony na ledě a díky bodové produkci svou vyjednávací pozici výrazně posílili.
V jejich případě teď probíhá taktická přetahovaná. První podepsaná smlouva totiž okamžitě nastaví laťku pro finanční ohodnocení, strukturu i délku trvání smluv pro celou generaci elitních mladých centrů. Zdroje z ligy očekávají, že první krok udělá Bedard s Chicagem. U Carlssona a Anaheimu zatím žádný spěch nepanuje.
Chicago i Bedard mají oboustranný zájem dohodu dotáhnout. Spekuluje se především o délce. Podle insidera Davida Pagnotty by Bedardův maximální osmiletý kontrakt mohl znamenat částku kolem 16 až 17 milionů dolarů ročně. Pagnotta i další analytici se však přiklánějí k variantě, že Bedard zvolí kratší a levnější přemosťovací smlouvu. Ta by mu zajistila, že se po jejím vypršení opět ocitne v pozici chráněného volného hráče v době, kdy bude platový strop soutěže ještě výše.