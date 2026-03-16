Celebrini překonal bodový rekord Sharks! McDavid zapsal čtyři asistence

17. dubna 7:05Jan Šlapáček
Základní část je po dnešní noci minulostí. Co se v ní ještě událo?
Macklin Celebrini si při vysokém vítězství San Jose na ledě Winnipegu dokázal připsat gól a dvě asistence, čímž překonal klubový rekord v počtu získaných kanadských bodů v jedné sezóně. Mladý útočník jich celkem získal 115, čímž o bod překonal výkon Joe Thorntona z ročníku 2006-2007.
Kanadské bodování zámořské NHL nakonec s přehledem ovládl Connor McDavid, který svůj náskok v posledním utkání ještě navýšil o čtyři body. Edmonton porazil na domácím ledě Vancouver jednoznačně 6:1 a dokráčel ke druhému místu v Pacifické divizi.
Utah Mammoth - St. Louis Blues
3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky
17. Carcone (Peterka, Marino), 21. Crouse (Weegar, Keller), 39. Yamamoto (Weegar, Keller) – 4. Bučněvič (Kyrou, Suter), 29. R. Thomas (Holloway), 32. R. Thomas (C. Fowler, Holloway), 58. Mailloux, 60. R. Thomas (Snuggerud, Broberg).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 29 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00
Vítek Vaněček (UTA) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 18:31
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05
Vítek Vaněček (UTA) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 18:31
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) - 3+0
2. Logan Mailloux (STL) - 1+0
3. Lawson Crouse (UTA) - 1+0
Nashville Predators - Anaheim Ducks
4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Branky a nahrávky
11. Stamkos (O'Hara), 16. F. Forsberg (Ufko, Stamkos), 35. F. Forsberg (Evangelista, Ufko), 36. Stamkos (O'Reilly, Evangelista) – 2. C. Gauthier (Poehling, Carlson), 20. LaCombe (Trouba, McTavish), 25. Killorn (Carlson, Granlund), 45. Luneau (Granlund, Viel), 58. Terry (Granlund, Leo Carlsson).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 40 | Přesilová hra: 2/3 – 0/0 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:25
Ville Husso (ANA) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,9 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) - 2+1
2. Filip Forsberg (NSH) - 2+0
3. Luke Evangelista (NSH) - 0+2
Winnipeg Jets - San Jose Sharks
1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky
4. Koepke – 7. Černyšov (W. Eklund, Celebrini), 17. W. Smith (Celebrini, Klingberg), 26. Graf, 39. Misa (W. Eklund, Klingberg), 40. W. Eklund (Ferraro, Sherwood), 42. Celebrini (Klingberg, W. Smith).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Alex Nedeljkovic (SJS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 10, čas na ledě 09:00
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) - 1+2
2. William Eklund (SJS) - 1+2
3. Will Smith (SJS) - 1+1
Calgary Flames - Los Angeles Kings
3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
26. Frost (Gridin, Coronato), 47. Parekh (Whitecloud, R. Strome), 60. Farabee (R. Strome) – 27. Byfield (T. Moore, Laferriere).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Aesenij Sergejev (CGY) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Anton Forsberg (LAK) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90, 0 %, odchytal 58:35
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:21
Tři hvězdy utkání
1. Aesenij Sergejev (CGY) – 27 zákroků
2. Zayne Parekh (CGY) - 1+0
3. Anže Kopitar (LAK) - 0+0
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks
6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
2. Frederic (Samanski, C. Dach), 7. Savoie (Bouchard, McDavid), 15. Savoie (McDavid), 20. Savoie (McDavid, Bouchard), 37. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 49. C. Dach (Murphy, Nurse) – 13. Mueller (Douglas, Lankinen).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 12 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 14 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:41
Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 27:44
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Savoie (EDM) - 3+0
2. Connor McDavid (EDM) - 0+4
3. Colton Dach (EDM) - 1+1
Colorado Avalanche - Seattle Kraken
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
38. Blankenburg (Burns, Ničuškin), 53. Kelly (C. Makar, Ničuškin).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Victor Östman (SEA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 57:10
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) - 22 zákroků
2. Parker Kelly (COL) - 1+0
3. Nick Blankenburg (COL) - 1+0