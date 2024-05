Celebrini zaujal spoluhráče. Kanaďané chválou nešetřili

Macklin Celebrini se se seniorskou reprezentací Kanady moc dlouho nezdržel. I přes to však jeho spoluhráči stihli poznat, jaké kvality má. Slovy chvály rozhodně kanadští hokejisté nešetřili, pozitivně se o něm vyjádřili Parayko, McBain, Power či Bedard.

V noci na středu zvítězili v draftové loterii San Jose Sharks, kteří si na výběru nováčků v červnu letošního roku budou vybírat z první pozice. Žhavým kandidátem na tohle umístění je Macklin Celebrini, sedmnáctiletý mladík, který byl v nominaci Kanady na letošní světový šampionát. Po povolání Duboise, Hagela a Paula však odcestoval společně s Fantillim zpět do Kanady.

„Mimo ledovou plochu je z něj opravdový profesionál už teď,“ řekl obránce Colton Parayko. „Je to bláznivé. Je opravdu skvělé vidět to od kluka, který letos hrál na univerzitě. Nemůžu přijít na nějakou špatnou vlastnost, kterou má mimo led. Na ledě je to samozřejmě skvělý hráč. Všichni můžeme sledovat, jak je dobrý.“

Sedmnáctiletý Celebrini absolvoval svůj premiérový ročník v NCAA, kde oblékal dres Boston University. Ve 38 duelech posbíral 64 kanadských bodů a vyhrál Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitní ligy.

„Vypadá jako velmi zkušený hráč,“ řekl útočník Utahu Jack McBain. „I v tom jednom zápase, který jsme odehráli, bylo vidět jeho hokejové IQ. Byly vidět jeho dovednosti, byly vidět všechny jeho schopnosti a všichni jsme z něj byli opravdu ohromeni, že dokázal v takovém zápase nastoupit, když jsme viděli, jak se předvedl. Do budoucna to bude určitě skvělý hráč, který bude zářit dlouho. Vím, že je to také skvělý kluk.“

Na přelomu roku reprezentoval Kanadu na mistrovství světa juniorů, kde táhl svůj celek. V pěti zápasech zapsal osm kanadských bodů, javorové listy však skončily ve čtvrtfinále. Díky svým výkonům si vysloužil pozvánku do seniorské reprezentace, se kterou před mistrovstvím světa absolvoval přípravu ve Vídni a Budapešti.

„Myslím, že je skvělý,“ řekl obránce Buffala Sabres Owen Power, jednička draftu 2021. „Trochu jsem ho letos sledoval v univerzitní lize. Slyšel jsem o něm, také jsem ho viděl na juniorském mistrovství světa. Je to výjimečný hráč. I když ho vidím tady, jak hraje a jak je chytrý a šikovný, je super ho vidět. Hodně na mě zapůsobil.“

Pěkná slova volila i jednička minulého draftu Connor Bedard, který se v Praze představí: „Hrál jsem s ním, když mi bylo osm nebo devět let, takže jsem ho vždycky znal. Vždycky to byl opravdu dobrý hráč. Asi ve dvanácti letech se přestěhoval do Kalifornie. Pak už jen rostl a vyvíjel se. Je zřejmé, že je to výjimečný talent. Jeden tým bude mít opravdu štěstí, když ho získá, a on bude dominovat lize. Je vzrušující sledovat jeho dosavadní kariéru.“

Bude Celebrini opravdu jedničkou letošního draftu nebo se bude konat překvapení? Koho Sharks zvolí bude známo koncem června.

