Celovečerní program NHL začne už v šest. Co nabídne?

V neděli přichází NHL se štědrou nabídkou osmi zápasů. Hned půlka z nich se pak odehraje v příjemných podvečerních a večerních hodinách. Do hry půjde téměř celá Centrální divize, navíc uvidíme třeba duel Pastrňáka se Zachou. Pojďme se podívat, co nabízí dnešní rozpis.

18:00 New York Islanders – Buffalo Sabres

Program započne v šest hodin večer našeho času na Long Islandu. Domácí hrají ve velké formě a vedou celou divizi, zatímco jejich soupeř je na jejím dně a zlepšení je v nedohlednu. Půjde již o třetí vzájemný zápas v posledních pár dnech. První dva vyhráli Ostrované shodně 5:2. Povede se jim to i do třetice?

20:30 Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning

Taktéž zápas “do třetice“. Chicago na svém ledě potřetí v řadě přivítá Tampu Bay, předchozí dva zápasy skočily remízou. Jednou si bonusový bod připsaly Blesky, podruhé domácí. Vyrovnaný zápas se dá očekávat i tentokrát, jelikož domácí dokážou potrápit každého. Otazník visí nad startem Jana Rutty.

23:00 Carolina Hurricanes – Florida Panthers

Jeden z nejlákavějších zápasů dneška. Oběma týmům se nadmíru daří a atakují čelo Centrální divize. Domácí se budou snažit o pátou výhru v řadě. Ve velké formě hraje například Nečas a Trocheck, který vede týmové bodování. Florida má za sebou dva zápasy na ledě Nashvillu. Oba zvládla vítězně, a to za výrazné pomoci Huberdeaua či Ekblada. Mimochodem, všechny tři letošní vzájemné zápasy skončily remízou.

23:00 Boston Bruins – New Jersey Devils

Boston má v posledních dnech poměrně nevyrovnanou formu. Dokázal kupu gólů dostat, ale také vstřelit. Jako například v posledním vyhecovaném zápase s Capitals, který Bruins zvládli vyhrát 5:1. Hosté jsou asi pro změnu rádi, že konečně hrají venku, jelikož sérii pěti domácích zápasů v řadě absolutně nezvládli, prohráli všech pět duelů.

01:00 Philadelphia Flyers – Washington Capitals

Flyers za sebou mají tři pensylvánské derby v řadě. Všechny odehráli venku a dokázali vyhrát jenom jednou. Chuť si tak budou chtít spravit proti Capitals, které porazili už pětkrát za sebou. Hosté se budou snažit prolomit tuto sérii bez Toma Wilsona, jenž byl disciplinární komisí suspendován na sedm zápasů.

01:30 Pittsburgh Penguins – New York Rangers

Těžko tipovat vítěze, dá se však tipovat, že padne hodně gólů. Rangers za sebou mají dva zápasy pro Devils, v obou dali 6 branek a oba vyhráli. Penguins zase odehráli tři zápasy proti Flyers. Ve všech padlo sedm gólů. Newyorští budou stále bez Panarina a brankářské jedničky Shesterkina. Ve formě je ale Lafreniere či Strome. Fanoušky Tučňáků může těšit, že se do provozní teploty konečně dostává Jevgenij Malkin.

02:00 Dallas Stars – Nashville Predators

Zápas dvou trápících se týmů. Horší než účastníci tohoto duelu je v jejich divizi jenom Detroit. Z posledních dvanácti utkání vyhráli domácí jenom dvě, naposledy v noci na neděli nedali šanci Columbusu (5:0). Predators prohráli poslední tři zápasy. Hodně to drhne v obraně a výkony gólmanů zůstávají za očekáváními. Oba letošní vzájemné duely zvládli lépe domácí (7:0, 3:2).

03:30 Calgary Flames – Ottawa Senators

Noční program zakončí pátý vzájemný zápas v deseti dnech. Oba týmy proti sobě vyhrály dvakrát, nicméně pokaždé to bylo jednoznačné. Padá také hodně gólů, průměr na letošní vzájemný zápas činí 8! Domácí se budou chtít oklepat z dnešní porážky v Bitvě o Albertu a výhrou se vrátit do boje o play off.

