Černé pondělí. Blues se zranily dvě velké hvězdy

Pondělí rozhodně nebylo jedním z nejpříjemnějších dnů pro činovníky, trenéry i fanoušky St. Louis Blues. Světlo světa totiž poznaly diagnózy obou zraněných hvězd. A jde o velkou komplikaci, Ryan O’Reilly i Vladimir Tarasenko zmeškají spoustu času.

Pro oba útočníky se stal osudným zápas proti Minnesotě, jenž se odehrál na přelomu starého a nového roku.

Kratší pauza se očekává u ruského hokejisty, jenž má zraněnou ruku. Nepříjemné zranění zavinilo zblokování střely od minnesotského Matta Dumby.

Zatímco Tarasenko by se měl za čtyři týdny vrátit, u O’Reillyho to bude o něco delší, konkrétně se mluví o šesti týdnech. Zkušený centr má totiž zlomenou nohu. Hádáte správně, i on blokoval střelu.

„O Tarasenkově zranění jsem věděl, ale o O’Reillyho ne. Přišel jsem druhý den na stadion a jen mi bylo řečeno, že se necítí dobře. Poslali jsme ho na rentgen, který dopadl o dost hůř, než jsme doufali,“ kroutil hlavou generální manažer Doug Armstrong.

Vyloženě se tak nabízí příležitost pro mladé hráče či ty, kteří zatím zůstávají za očekáváním.

„Už jsem si psal s některými zkušenými hráči, od kterých čekám víc,“ přiznal Armstrong. „Teď je jejich čas nakopnout to a pomoct týmu. Příležitost se otevírá nejen pro ně, ale i pro mladší hráče, kteří dostanou šanci.“

Nejen, že Blues vypadává ze hry kapitán a jeden z nejlepších střelců, ale také důležitý obránce. Ještě před koncem minulého roku se totiž na několik týdnů zranil Torey Krug. Rozsah zranění není úplně znám, médiím bylo pouze sděleno, že jde o zranění v dolní části těla.

Momentální situace tak výrazně svazuje ruce především Armstrongovi. Blues hrají velmi nevyrovnaně, jen zřídka kdy dokáží vyhrát více zápasů za sebou, aniž by nenásledovala delší série proher. I proto se nachází v nabitém středu tabulky.

Před vedením Blues tak stojí otázka, jestli zkusit posílit, nebo přikročit k výměnám. Smlouvy totiž končí právě dvěma zraněným útočníkům nebo třeba Ivanu Barbaševovi.

