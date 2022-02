Černé prapory vlají, legenda newyorských Rangers je po smrti

Člen hokejové síně slávy a jeden z nejvýraznějších mužů, kteří stáli za obnovou newyorských jezdců v 60. letech minulého století, je po smrti. Emile "The Cat" Francis ve věku 95 let zemřel. Tato černá sobota pravděpodobně vejde do těch méně šťastných dějin amerického velkoklubu.

V Madison Square Garden legendární trenér, hráč a později i generální manažer působil velkou část své kariéry a díky tomu zde zanechal ten největší odkaz jaký mohl.

„Truchlím nad ztrátou svého drahého přítele Emila Francise. Měl jsem tu čest s ním hrát, trénovat proti němu a pracovat v lize jako generální manažer ve stejnou dobu jako on,“ smutně vzpomínal na svého dlouholetého kamaráda náhradní guvernér Jezdců Glen Sather.

„Vždy jsem obdivoval Emilovu vášeň a obětavost. Byl jednou ze skutečných postav naší hry. Rád bych vyjádřil svou nejhlubší soustrast všem, kteří Emila znali a milovali,“ pokračoval. Celá situace zarmoutila nejen Rangers, ale i zbytek ligy. „NHL truchlí nad úmrtím Emila Francise, jehož osobnost byla stejně milovaná, jako byla uctívaná jeho hokejová bystrost. NHL vyjadřuje nejhlubší soustrast rodině, přátelům i jeho obdivovatelům,“ pronesl zástupce nejslavnější hokejové ligy Gary Bettman.

Bývalý trenér vynikal především jako tvůrce týmu. Lidé kolem něj říkali, že je to opravdový hokejový učitel. V roli hlavního kouče a později manažera dokázal tým New Yorku dovést do play-off devětkrát za sebou a v roce 1972 došli Jezdci až do finále Stanley Cupu.

Zajímavé je, že v hráčské kariéře se mu tolik nedařilo. Jako muž působící na ledové ploše NHL si připsal pouze 95 startů, přičemž převažovali spíše porážky a v roli brankáře hrál většinou nižší soutěže. Po skončení hráčské kariéry se ale našel na vyšších postech.

Za všechno, co ve svém hokejovém životě dokázal byl dokonce vyznamenán mezinárodní cenou Waynea Gretzkyho za celoživotní dílo. Tato trofej oceňuje jednotlivce, kteří významně přispěli k růstu a pokroku ledního hokeje ve Spojených státech amerických.

