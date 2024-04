Černošský tandem po 24 letech. Subban zpíval v NHL hymnu, teď zase chytá

Už už to vypadalo, že jeho posledním vystoupením v National Hockey League bude to pěvecké. V roce 2022 se Malcolm Subban chopil mikrofonu, spustil Stars Spangled Banner a tribuny burácely. Tentokrát se představil ve své obvyklé roli, v kleci a to Modrokabátníků z Columbusu. A píše s Jetem Greavesem dějiny.

Subban?

Měla to být další hokejová hvězda z rodinného klanu. Draftován byl v roce 2012 jako druhý gólman, hned v úvodní rundě, výš šel jen Andrej Vasilevskij.

Velká očekávání ovšem nenaplnil a fanoušci si ho budou pamatovat snad jen kvůli dvěma výrazným momentům: oné americké hymně, kterou zapěl v Buffalu, a také díky náhodnému, leč efektnímu zákroku lapačkou za zády v dresu Sabres.

Minulou sezonu strávil kompletně na farmě a na stejný scénář to vypadalo i letos. Pomohl mu nedávný trejd a také zdravotní trable Elvise Merzlikinse s Daniilem Tarasovem.

A tak NHL o víkendu zažila vskutku nevšední událost.

Poprvé po 24 letech (takřka na den přesně) nasadil některý z klubů jako jedničku i dvojku černošského brankáře. Columubus navázal na calgarské Flames, kteří šli do Bitvy o Albertu 8. dubna 2000 s Grantem Fuhrem a Fredem Brathwaitem.

“Přijde mi skvělé, že už se to v minulosti stalo. A jsem rád, že s Jetem teď můžeme psát historii NHL, oba doufáme, že takových tandemů bude do budoucna přibývat. Chceme inspirovat děti,” pověděl Subban.

Proti Letcům z Philadelphie nasadili Blue Jackets v sobotu Greavese, zatímco Subban mu jistil záda. V neděli si to prohodili, Malcolma, prostředního z tria “Subbanovců” přivítali zpátky mezi elitou Hurikáni z Caroliny.

Dosti rázně, Andrej Svečnikov skóroval po 17 sekundách, z první rány na branku.

Pak už Subban čapal solidně, nakonec zastavil 32 z 35 střel. “Bylo to pro něj těžké, inkasoval hned z úvodní střely, ale řekl bych, že celkově chytal dobře,” řekl o jeho výkonu kouč Pascal Vincent.

Tomu už se “poštěstilo” nasadit v této sezoně pět různých maskovaných mužů a to v AHL (a někdy také v ECHL) svědomitě piluje řemeslo český pracant Pavel Čajan.

