Černý večer pro Vegas. Zranění opory, neuznaný gól a Tortorellův vztek

5. června 11:00David Zlomek
Druhý zápas finále Stanley Cupu přinesl hokejistům Vegas Golden Knights hned několik tvrdých ran, které vyústily v porážku 3:4 po prodloužení na ledě Caroliny Hurricanes. Série je tak před přesunem do Nevady srovnána na 1:1. Zápasový zlom navíc doprovodily hrozivé chvíle už v první třetině a kontroverzní rozhodnutí trenéra Johna Tortorelly v samotném závěru základní hrací doby, které domácím definitivně darovalo momentum.
Hned v 11. minutě první třetiny stál obránce Brayden McNabb před vlastní brankou, když ho přímo do obličeje zasáhla tvrdá střela útočníka Caroliny Nikolaje Ehlerse. Hráči okamžitě signalizovali rozhodčím, aby přerušili hru. Pětatřicetiletý veterán s rukama zakrývajícíma ústa a nos rychle zamířil do šatny a podle informací stanice ESPN musel být dokonce převezen do nemocnice.
Zbytek týmu zůstal z hrůzné scény pochopitelně otřesen. „Je strašné vidět, když se něco takového stane jednomu z vašich dobrých kamarádů. Jen doufáme, že bude v pořádku,“ řekl po utkání útočník Brett Howden. McNabb přitom patří ke klíčovým pilířům defenzivy Vegas, historicky vede klubové tabulky v hitech i zblokovaných střelách a hned v prvním finálovém duelu si připsal tři asistence.
Ztráta elitního zadáka znamenala, že zbývající pětice obránců musela hrát na hranici svých sil. Shea Theodore strávil na ledě neuvěřitelných 28 a půl minuty a obrovskou porci přes 24 minut zvládl i Noah Hanifin.
Nejtěžší okamžik pro Johna Tortorellu však přišel pět minut před koncem základní hrací doby, a to za vyrovnaného stavu. Rytíři se radovali z vedoucího gólu poté, co Ivan Barbašev dotlačil puk za záda Frederika Andersena. Rozhodčí však okamžitě rozpažil s tím, že Barbašev natlačil domácího brankáře i s pukem do sítě.
Tortorella se rozhodl riskovat a podal trenérskou výzvu. Rychlý rozbor u videa dal ale zapravdu rozhodčím na ledě, gól neplatí a Vegas šlo pykat na dvě minuty za zdržování hry, což je trest za neúspěšnou výzvu. „Viděl jsem volný puk před Freddiem,“ vysvětloval později Tortorella. „Náš hráč ho sekl, brankářem vůbec nepohnul a puk prošel skrz něj na druhou stranu. Tohle bych reklamoval v deseti případech z deseti.“
Risk však hostům nevyšel. Přestože do té chvíle ubránili všechna čtyři oslabení v sérii, Carolina to vzápětí potrestala. V prodloužení rozhodl svým gólem Seth Jarvis, jenž využil další početní výhodu, a poslal rozjetou Carolinu k zisku druhého finálového bodu.