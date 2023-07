Čert vem peníze, tady se rodí něco speciálního! Janmark podepsal s Oilers

Na trhu, který se v sobotu večer otvírá, by asi dostal o dost více peněz. Nicméně ty pro něj nehrají roli. Mattias Janmark dal balík peněz stranou a za menší výplatu kývnul na smlouvu Edmontonu.

Vzhledem k tomu, že se tým dostal do finanční tísně, bude Ken Holland, generální manažer klubu, hledat levná řešení. Jedno takové našel v pátek, kdy uzavřel roční smlouvu na jeden milion dolarů právě s Mattiasem Janmarkem.

V minulé sezoně bral sice jen o 250 tisíc víc, nicméně na trhu se vždy najde někdo, kdo přihodí víc. Pro Oilers je to rozhodně dobrá zpráva, a to vzhledem k tomu, že sezona bude záviset na Hollandově schopnosti najít levné útočníky. Janmarkův souhlas s menší výplatou je dobrým začátkem.

V minulé sezóně poskytl Oilers to, co hledali – solidního útočníka se zkušenostmi. Janmark odehrál 66 zápasů a skončil s 25 body, přičemž průměrně strávil na ledě bezmála patnáct minut. Stal se také oporou v oslabeních, kde si připsal více času na ledě v oslabení na zápas než kterýkoli jiný útočník (1:57).

Pro třicetiletého hráče, který se rozhodl skočit po jistotě a neriskovat na trhu, je to již sedmá jednoletá smlouva v řadě.

„Bylo lákavé jít prozkoumat trh, třeba by se ozval i nějaký jiný dobrý tým, ale vzhledem k tomu, jak to v Edmontonu dopadlo, jsem nemohl odmítnout návrat,“ řekl Janmark. „Pocit, se kterým jsme vstupovali do play off, byl neuvěřitelný. Mělo to nádech něčeho výjimečného.“

Nejlepším ukazatelem toho, že se tým ubírá správným směrem, je schopnost přimět hráče, aby zůstali za menší peníze. Jistě, pro Oilers je nyní cokoliv kromě Stanley Cupu zklamáním, ale hráči tam cítí šanci. A chtějí si zahrát s jedním z nejlepších hráčů všech dob.

Například začátkem tohoto měsíce podepsal Derek Ryan dvouleté prodloužení smlouvy za 900 tisíc dolarů ročně, což je o 350 tisíc dolarů méně, než si vydělal na základě předchozí smlouvy.

A očekává se, že další chránění volní hráči Evan Bouchard a Ryan McLeod půjdou při svých nadcházejících smlouvách o něco pod svou tržní hodnotu.

