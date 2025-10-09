NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: 1+2! Pastrňák zařídil výhru Bostonu. Tomášek při debutu asistoval

9. října 4:45

Jan Šlapáček

Český útočník David Pastrňák vstoupil do nového ročníku ve velkém stylu a třemi kanadskými body zařídil vítězství Bostonu na ledě Washingtonu. První bod v NHL si v noci připsal David Tomášek.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Nejlepší český hokejista současnosti hned v prvním zápase nové sezóny ukázal, jak na jeho výkonech bude stát celý Boston.

David Pastrňák nejdříve otevřel skóre utkání, posléze přidal dvě asistence a dovedl Bruins k výhře 3:1 na ledě Washingtonu. Jednu asistenci si v tomto zápase připsal i Pavel Zacha.

David Tomášek (Edmonton Oilers)

Premiéru v NHL prožil útočník David Tomášek, který se v kádru Oilers usadil ve třetí útočné formaci a navíc dostával prostor na elitní přesilové hře Edmontonu.

Právě během jedné početní výhody si dokázal připsat svůj první bod, kdy nádhernou zadovkou připravil 400. gól pro Leona Draisaitla. Drobnou kaňkou na jeho výkonu byla dvě vyloučení a neproměněný samostatný nájezd v rozstřelu.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42

Washington Capitals - Boston Bruins 1:2

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54
David Pastrňák (BOS) – 1+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:18

Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:4sn.

David Tomášek (EDM) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 13:20
Adam Klapka (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 12:31

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:6sn.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:30 

