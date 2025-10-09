NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: 1+2! Pastrňák zařídil výhru Bostonu

9. října 4:45

Jan Šlapáček

Český útočník David Pastrňák vstoupil do nového ročníku ve velkém stylu a třemi kanadskými body zařídil vítězství Bostonu na ledě Washingtonu.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Nejlepší český hokejista současnosti hned v prvním zápase nové sezóny ukázal, jak na jeho výkonech bude stát celý Boston.

David Pastrňák nejdříve otevřel skóre utkání, posléze přidal dvě asistence a dovedl Bruins k výhře 3:1 na ledě Washingtonu. Jednu asistenci si v tomto zápase připsal i Pavel Zacha.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42

Washington Capitals - Boston Bruins 1:2

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54
David Pastrňák (BOS) – 1+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:18

Edmonton Oilers - Calgary Flames

 

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

 

