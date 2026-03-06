NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Chmelař poprvé skóroval v NHL! Vaněček udržel čisté konto

6. března 6:36

Jan Šlapáček

Prvního gólu v nejlepší hokejové lize světa se v noci dočkal útočník Jaroslav Chmelař, kterému se povedlo prosadit proti Torontu. Skvělý zápas má za sebou i Vítek Vaněček, který vynuloval Philadelphii.

Jaroslav Chmelař (New York Rangers)

Útočník Jaroslav Chmelař se vrátil do prvního týmu Rangers a znovu udělal velmi dobrý dojem. Český útočník ve středním pásmu získal kotouč, vydal se k brance a následně vstřelil svůj první gól v NHL!

Martin Pospíšil (Calgary Flames)

Mezi střelce se poprvé v této sezóně zapsal i slovenský útočník Martin Pospíšil, kterému se povedlo prosadit proti Ottawě.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New York Rangers - Toronto Maple Leafs 6:2

Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:32

Philadelphia Flyers - Utah Mammoth 0:3

Vítek Vaněček (UTA) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,09 %, odchytal 57:48

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4:2

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44

Nashville Predators - Boston Bruins 6:3

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02

Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:1

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:15

Calgary Flames - Ottawa Senators 1:4

Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 8:21
Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:29

Los Angeles Kings - New York Islanders 5:3

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:15

