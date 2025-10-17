NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Chytil potvrdil skvělou formu dalším gólem! Prosadil se i Pastrňák

17. října 7:20

Jan Šlapáček

Od začátku sezóny hraje Filip Chytil ve skvělé formě a na ledě Dallasu to potvrdil dalším vstřeleným gólem. Svůj střelecký účet si během noci na pátek rozšířili i David Pastrňák s Tomášem Hertlem.

Filip Chytil (Vancouver Canucks)

Vancouveru se v noci povedlo otočit zápas na ledě Dallasu a velkou zásluhu na tom měl Filip Chytil, který celý obrat nastartoval. Český útočník dostal přihrávku za obranu a svůj únik dokázal skvěle proměnit.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Mezi střelce se v noci dokázal zapsat i David Pastrňák, který vrátil Boston do zápasu na ledě Golden Knights a připsal si svůj druhý gól v letošním ročníku. Boston nakonec na ledě silného soupeře prohrál 5:6.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Druhého gólu v sezóně se dočkal i Tomáš Hertl. Český útočník se velmi dobře zorientoval v předbrankovém prostoru a dokázal puk doklepnout do branky.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Nashville Predators 3:2pp.

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 63:35

New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:45
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4

Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:51

New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2

David Rittich (NYI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:58
David Tomášek (EDM) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:57

Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5

Radek Faksa (DAL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:35
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:27
Filip Chytil (VAN) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:42

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4

Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:31
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:52

Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:08
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:26
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:54

