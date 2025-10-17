Češi a Slováci: Chytil potvrdil skvělou formu dalším gólem! Prosadil se i Pastrňák

17. října 7:20Jan Šlapáček
Od začátku sezóny hraje Filip Chytil ve skvělé formě a na ledě Dallasu to potvrdil dalším vstřeleným gólem. Svůj střelecký účet si během noci na pátek rozšířili i David Pastrňák s Tomášem Hertlem.
Filip Chytil (Vancouver Canucks)
Vancouveru se v noci povedlo otočit zápas na ledě Dallasu a velkou zásluhu na tom měl Filip Chytil, který celý obrat nastartoval. Český útočník dostal přihrávku za obranu a svůj únik dokázal skvěle proměnit.
THE PASS + THE FINISH ????
— Vancouver Canucks (@Canucks) October 17, 2025
Kane ➡️ Chytil ???? pic.twitter.com/wJpAKMtuo3
David Pastrňák (Boston Bruins)
Mezi střelce se v noci dokázal zapsat i David Pastrňák, který vrátil Boston do zápasu na ledě Golden Knights a připsal si svůj druhý gól v letošním ročníku. Boston nakonec na ledě silného soupeře prohrál 5:6.
David Pastrnak makes it a one-goal game. pic.twitter.com/r9s6xbWWac
— Conor Ryan (@ConorRyan_93) October 17, 2025
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Druhého gólu v sezóně se dočkal i Tomáš Hertl. Český útočník se velmi dobře zorientoval v předbrankovém prostoru a dokázal puk doklepnout do branky.
Bounces are going our way tonight ???? pic.twitter.com/1snSBn8uA0
— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 17, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Nashville Predators 3:2pp.
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 63:35
New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:45
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:05
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4
Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:51
New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2
David Rittich (NYI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:58
David Tomášek (EDM) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:57
Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5
Radek Faksa (DAL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:35
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:27
Filip Chytil (VAN) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:42
Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:31
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:52
Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:08
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:26
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:54
