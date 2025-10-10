Češi a Slováci: Chytil skóroval hned dvakrát! První gól v sezóně vstřelil Slafkovský

10. října 7:20Jan Šlapáček
Vancouver zažil velmi dobrý vstup do sezóny a podílel se na tom i Filip Chytil, kterému se proti Calgary povedlo skórovat hned dvakrát. Poprvé v ročníku se prosadil i slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Filip Chytil (Vancouver Canucks)
První zápas Canucks v sezóně ukázal, že Filip Chytil bude patřit ke klíčovým hráčům. Český útočník dokázal vstřelit dva důležité góly a nasměroval svůj tým k vysokému vítězství nad Calgary.
Po zásluze byl Chytil vyhlášen i první hvězdou utkání.
Filip Chytil
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Slovenský útočník si na první přesnou trefu v nové sezóně musel počkat do druhého utkání. Juraj Slafkovský se na ledě Red Wings prosadil během přesilové hry a stanovil konečný výsledek. Montreal i díky jeho pomoci vyhrál 5:1.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 4:3pp.
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:33
Buffalo Sabres - New York Rangers 0:4
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42
Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 1:5
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:5
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:25
Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:1
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:46
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:5
David Jiříček (MIN) – 0+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:01
Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:5
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Colorado Avalanche - Utah Mammoth 2:1
Martin Nečas (COL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:20
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:10
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 3:1
Radek Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:01
Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:1
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52
Filip Chytil (VAN) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:25
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:28
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3:4pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 17:53
