Češi a Slováci: Chytil skóroval hned dvakrát! První gól v sezóně vstřelil Slafkovský

10. října 7:20

Jan Šlapáček

Vancouver zažil velmi dobrý vstup do sezóny a podílel se na tom i Filip Chytil, kterému se proti Calgary povedlo skórovat hned dvakrát. Poprvé v ročníku se prosadil i slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Filip Chytil (Vancouver Canucks)

První zápas Canucks v sezóně ukázal, že Filip Chytil bude patřit ke klíčovým hráčům. Český útočník dokázal vstřelit dva důležité góly a nasměroval svůj tým k vysokému vítězství nad Calgary.

Po zásluze byl Chytil vyhlášen i první hvězdou utkání. 

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Slovenský útočník si na první přesnou trefu v nové sezóně musel počkat do druhého utkání. Juraj Slafkovský se na ledě Red Wings prosadil během přesilové hry a stanovil konečný výsledek. Montreal i díky jeho pomoci vyhrál 5:1.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Chicago Blackhawks 4:3pp.

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:33

Buffalo Sabres - New York Rangers 0:4

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 1:5

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:5

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:25

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:1

Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:46

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35

St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:5

David Jiříček (MIN) – 0+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:01

Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:5

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21

Colorado Avalanche - Utah Mammoth 2:1

Martin Nečas (COL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:20
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:10

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 3:1

Radek Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:01

Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:1

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52
Filip Chytil (VAN) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:25
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:28

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3:4pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 17:53

