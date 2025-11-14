Češi a Slováci: Čtyři body pro Nečase! Skórovali i Pastrňák s Hertlem

14. listopadu 7:06Jan Šlapáček
Během noci na pátek se českým hokejistům velice dařilo. Martin Nečas proti Buffalu zaznamenal hned čtyři kanadské body, David Pastrňák a Tomáš Hertl dokázali skórovat a Radek Faksa si připsal při vysoké výhře Stars hned tři asistence.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Lepší vstupy do zápasů v aktuální sezóně zřejmě žádný hokejista nemá. Martin Nečas se opět prosadil hned v úvodní minutě a ukázal, jak bude dnešní duel vypadat. Nakonec se prosadil ještě jednou během třetí třetiny a duel zakončil se čtyřmi kanadskými body.
Český útočník byl zaslouženě vyhlášen první hvězdou utkání. Velké gesto navíc udělal při posledním gólu Avalance, kdy mohl zkompletovat hattrick. Místo toho ale přihrál Gabrielu Landeskogovi.
52 SECONDS IN ⏰
— NHL (@NHL) November 14, 2025
Martin Necas makes it look so easy! pic.twitter.com/A9Jjn61DEi
MacKinnon with an UNREAL play to set up Necas ???? pic.twitter.com/DpXvqAsBxI
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 14, 2025
David Pastrňák (Boston Bruins)
Další vstřelenou branku si na své konto připsal na ledě Ottawy i David Pastrňák, který se před brankovištěm dostal k dorážce a pohotově uklidil kotouč do odkryté klece. Pro českého útočníka to je jedenáctý gól v sezóně.
THAT ONE COUNTS!
— NESN (@NESN) November 14, 2025
PASTA TIES RICK MIDDLETON ON THE B'S LEADERBOARDS ???? pic.twitter.com/J3GWutqW8X
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Sedmý přesný zásah v sezóně oslavil Tomáš Hertl. Český hokejista se ve svém oblíbeném prostoru před brankou dostal ke střele a nasměroval puk za záda Sorokina.
Lauzon redeems himself. Goes deep in the zone, circles the wagon, draws a penalty. Hertl scores on the delayed power play.
— Hannah Kirkell (@h_kirk6) November 14, 2025
2-2
pic.twitter.com/lv0J9UdAsV
Samuel Honzek (Calgary Flames)
Gólovou radost prožil v noci i slovenský útočník Samuel Honzek, jenž v závěru utkání trefil prázdnou branku San Jose.
????FLAMES GOAL????
— Robert Munnich (@RingOfFireCGY) November 14, 2025
Sam Honzek finishes this one off with an empty netter!
????: Sportsnet | #Flames pic.twitter.com/yvxhrIHc8R
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Dallas Stars 0:7
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52
Jakub Dobeš (MTL) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 40:00
Radek Faksa (DAL) – 0+3, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:31
Ottawa Senators - Boston Bruins 5:3
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:05
Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 6:3
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 59:21
Florida Panthers - Washington Capitals 6:3
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:58
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:4
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:34
Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 6:3
Martin Nečas (COL) – 2+2, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:37
Calgary Flames - San Jose Sharks 2:0
Samuel Honzek (CGY) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:52
Vegas Golden Knights - New York Islanders 3:4pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00
