Češi a Slováci: Debutový gól Davida Tomáška, skórovali také Pastrňák a Nečas

Češi a Slováci se mohou pyšnit hned třemi hráči, kterým se podařilo v noci skórovat. Debutového gólu se dočkal útočník Oilers David Tomášek, za zmínku ale stojí také povedený výkon Ritticha v zápase proti Red Wings.
David Pastrňák (Boston Bruins)
David Pastrňák dostal při přesilové hře nabito na modrou čáru a milimetrovou ranou propálil vše, co mu stálo v cestě.
Pastrnak gets them within 1 on the PP
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Back to back gól a znovu stál za to! Martin Nečas prostě umí najít milimetrovou skulinku, kudy procedí kotouč za záda brankáře. Dnes se mu podařilo snížit z úhlu na 3:4.
Another goal for Martin Necas! ????
David Tomášek (Edmonton Oilers)
Tomáškovi to tam konečně spadlo! Český útočník vypálil z kruhu pro vhazování a jeden z obránců Habs si puk nešťastně srazil do vlastní branky.
DAVID TOMASEK HAS HIS FIRST NHL GOAL! ????
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning- Chicago Blackhawks 2:3
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:40
New York Islanders – Detroit Red Wings 7:2
David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:44
Boston Bruins – Anaheim Ducks 5:7
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11
David Pastrňák (BOS) – 1+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 3:49
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:48
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 2:1
Daniel Vladař (PHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:12
St. Louis Blues – Utah Mammoth 4:7
Karel Vejmelka (UTA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Nashville Predators – Vancouver Canucks 2:1
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:00
Dallas Stars – Los Angeles Kings 2:3pp
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06
Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes 4:5sn
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:25
Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 6:5
David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47
