Češi a Slováci: Debutový gól Davida Tomáška, skórovali také Pastrňák a Nečas

24. října 7:52

Radim Sochor

Češi a Slováci se mohou pyšnit hned třemi hráči, kterým se podařilo v noci skórovat. Debutového gólu se dočkal útočník Oilers David Tomášek, za zmínku ale stojí také povedený výkon Ritticha v zápase proti Red Wings.

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák dostal při přesilové hře nabito na modrou čáru a milimetrovou ranou propálil vše, co mu stálo v cestě. 

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Back to back gól a znovu stál za to! Martin Nečas prostě umí najít milimetrovou skulinku, kudy procedí kotouč za záda brankáře. Dnes se mu podařilo snížit z úhlu na 3:4.  

David Tomášek (Edmonton Oilers)

Tomáškovi to tam konečně spadlo! Český útočník vypálil z kruhu pro vhazování a jeden z obránců Habs si puk nešťastně srazil do vlastní branky. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning- Chicago Blackhawks 2:3

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:40

New York Islanders – Detroit Red Wings 7:2

David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:44

Boston Bruins – Anaheim Ducks 5:7

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11
David Pastrňák (BOS) – 1+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 3:49
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:48

Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 2:1

Daniel Vladař (PHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:12

St. Louis Blues – Utah Mammoth 4:7

Karel Vejmelka (UTA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00

Nashville Predators – Vancouver Canucks 2:1

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:00

Dallas Stars – Los Angeles Kings 2:3pp

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06

Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes 4:5sn

Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:25

Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 6:5

David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47

