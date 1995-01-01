NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Dvorský se trefil proti Torontu, Hertl dvakrát asistoval

19. listopadu 7:49

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v šesti zápasech. Gólově se prosadil pouze Dalibor Dvorský proti Torontu, nakonec ale Maple Leafs zvítězili 3:2 po prodloužení.

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Slovenský talent dostal v přesilové hře nabito od Thomase na kruh pro vhazování a z první propálil brankáře Wolla. Vyrovnávací gól nakonec přinesl Blues alespoň bod.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 3:2pp

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 5:1

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:11

Dallas Stars – New York Islanders 2:3

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:05
David Rittich (NYI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 5:2

Adam Klapka (CGY) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 14, čas na ledě 14:48

Vegas Golden Knights – New York Rangers 3:2

Tomáš Hertl (VEG) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01

San Jose Sharks – Utah Mammoth 3:2pp

Vítek Vaněček (UTA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 62:52

