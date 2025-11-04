NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Dvorský vstřelil debutový gól, Hronek asistoval

4. listopadu 7:08

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili pouze ve dvou zápasech. Dalibor Dvorský vstřelil svůj debutový gól za Blues, Hronek pak jednou asistencí pomohl k výhře Canucks.

 Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Dalibor Dvorský dostal nabito na kruh pro vhazování a dělovou ranou z první propálil vše, co mu stálo v cestě. Navíc nastartoval obrat Blues, kteří nakonec doma porazili Oilers 3:2. 

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Nashville Predators – Vancouver Canucks 4:5pp

Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 25:08

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Toronto otočilo duel s Pittsburghem, Canucks zvládli zápas v Nashvillu

4. listopadu 6:40

POHLED: 12 milionů pro Rantanena, nebo 11,5 pro Nečase? To je nefér debata

3. listopadu 17:07

Ještě lepší, než jsme doufali! Schaefer překonal Orra, Islanders slavili obrat

3. listopadu 15:01

Rychlý pád Samsonova. NHL vzdal, míří do Soči. Ale jen zatím, slibuje

3. listopadu 14:00

nhl.cz doporučuje

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.