Češi a Slováci: Dvorský vstřelil desátý gól v sezóně

16. března 6:48

Jan Šlapáček

Z českých a slovenských hráčů se dokázal v noci prosadit pouze Dalibor Dvorský, který se trefil na ledě Winnipegu.

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

St. Louis se ve třetí třetině pokoušelo otočit utkání ve Winnipegu a pořádnou naději svému týmu dal Dalibor Dvorský, kterému se povedlo snížit na 1:2. Jets si ale závěr utkání pohlídali a nakonec vyhráli 3:2.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:2

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16

Ottawa Senators - San Jose Sharks 7:4

Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22

Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 3:4

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:21
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00

Seattle Kraken - Florida Panthers 6:2

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21

