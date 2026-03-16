Češi a Slováci: Fantastický Slafkovský sestřelil hattrickem Tampu, Pastův gól na výhru nestačil

20. dubna 7:05

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili ve všech nočních zápasech. Hvězdou noci se stal jednoznačně Juraj Slafkovský, který hattrickem zničil Tampu Bay. Za zmínku stojí také tříbodový Pastrňák, jenž byl u všech tří gólů Bruins.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Nezapomentuelná noc pro Slafkovského. Nejlepší slovenský útočník třemi góly poslal Montreal Canadiens do vedení v sérii proti favorizované Tampě.

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák v noci zaznamenal tři kanadské body. Osm vteřin před koncem snížil na rozdíl jedné branky, když z kruhu pro vhazování s obrovským štěstím prostřelil bekhendem brankáře Sabres. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1

Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:33

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:4pp

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:53
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:13
Juraj Slafkovský (MTL) – 3+0, -1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11

Buffalo Sabres – Boston Bruins 4:3

David Pastrňák (BOS) – 1+2, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:15
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:02

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 4:2

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Karel Vejmelka (UTA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:39

