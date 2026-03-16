Češi a Slováci: Fehérváry přispěl k výhře Capitals

9. dubna 7:10Jan Šlapáček
Mezi střelce se během noci na čtvrtek dokázal zapsat slovenský obránce Martin Fehérváry, kterému se povedlo trefit na ledě Toronta.
Martin Fehérváry (Washington Capitals)
Slovenský obránce se dočkal svého pátého přesného zásahu v aktuálně sezóně.
Fehérváry měl velké štěstí, jeho střílená přihrávka z levého kruhu trefila před brankovištěm do brusle jednoho z bránicích hráčů a odrazila se mimo dosah brankáře.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Rangers - Buffalo Sabres 3:5
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:15
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16
Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 0:4
Martin Fehérváry (WSH) – 1+1, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16