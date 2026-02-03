NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Fehérváry se trefil proti Islanders, Vejmelka vychytal Canucks

3. února 7:49

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v sedmi zápasech. Gólově se prosadil pouze Martin Fehérváry, ostatní vyšli na prázdno.

Martin Fehérváry (Washington Capitals)

Slovenský obránce zažil radostný moment, když se mu narodila dcera Anna. A dnes poprvé po jejím narození skóroval a gól jí v pozápasovém rozhovoru věnoval. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 6:3

Pavol Regenda (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:23

Washington Capitals - New York Islanders 4:1

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:08

Minnesota Wild – Montreal Canadiens 4:3pp

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 62:52

Nashville Predators – St. Louis Blues 6:5

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59

Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:3pp

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 08:19

Utah Mammoth – Vancouver Canucks 6:2

Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:27
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:49
David Kämpf (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:17
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:36

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 2:4

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:43
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:59

