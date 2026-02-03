Češi a Slováci: Fehérváry se trefil proti Islanders, Vejmelka vychytal Canucks

3. února 7:49Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili v sedmi zápasech. Gólově se prosadil pouze Martin Fehérváry, ostatní vyšli na prázdno.
Martin Fehérváry (Washington Capitals)
Slovenský obránce zažil radostný moment, když se mu narodila dcera Anna. A dnes poprvé po jejím narození skóroval a gól jí v pozápasovém rozhovoru věnoval.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 6:3
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:23
Washington Capitals - New York Islanders 4:1
Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:08
Minnesota Wild – Montreal Canadiens 4:3pp
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 62:52
Nashville Predators – St. Louis Blues 6:5
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:3pp
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 08:19
Utah Mammoth – Vancouver Canucks 6:2
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:27
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:49
David Kämpf (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:17
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:36
Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 2:4
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:43
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:59
