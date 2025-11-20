NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Gudas si otevřel střelecký účet! Trefil se i Tomášek

20. listopadu 7:13

Jan Šlapáček

Během čtvrteční noci se dokázali střelecky prosadit hned dva čeští hokejisté. Za Anaheim poprvé v sezóně skóroval Radko Gudas, za Edmonton se prosadil David Tomášek.

Radko Gudas (Anaheim Ducks)

Prvního gólu v aktuální sezóně se dočkal obránce Radko Gudas, který se prosadil tvrdou ránou od modré čáry. Řízný bek byl v zápase s Bostonem hodně vidět, na své konto si připsal i pět hitů a jednu bitku.

David Tomášek (Edmonton Oilers)

Do sestavy Oilers se proti Washingtonu vrátil David Tomášek a nepočínal si vůbec špatně. Ačkoliv na ledě strávil lehce přes devět minut, dokázal se střelecky prosadit.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:4

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24
David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13

Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:6

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12

Anaheim Ducks - Boston Bruins 4:3

Radko Gudas (ANA) – 1+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 15:11
Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:57
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:02
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09

