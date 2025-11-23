Češi a Slováci: Hertl překonal výborného Dostála, Dobeš vychytal výhru Canadiens

23. listopadu 7:25Jan Šlapáček
Jediným českým střelcem byl v noci na neděli útočník Tomáš Hertl, kterému se povedlo překonat českého brankáře Lukáše Dostála. Solidní výkon v noci podal Jakub Dobeš, který dovedl Montreal k výhře nad rivalem z Toronta.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Tomáš Hertl se opět dokázal prosadit během přesilové hry Golden Knights a vsítil devátý gól v aktuálním ročníku. Český útočník v předbrankovém prostoru šťastně tečoval střelu Jacka Eichela a Lukáš Dostál nedokázal zareagovat.
Vegas on the power play. Jack Eichel holds in the puck just barely and has all the time in the world to pick a shooting lane. Puck squeezes through Dostál. Hertl with a touch.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Islanders - St. Louis Blues 1:2
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 5:2
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:23
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Florida Panthers - Edmonton Oilers 3:6
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 5:53
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 6:3
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:58
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:18
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:05
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:5
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:24
Nashville Predators - Colorado Avalanche 0:3
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:46
Utah Mammoth - New York Rangers 3:2
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3pp.
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:19
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:57
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21
Calgary Flames - Dallas Stars 3:2sn.
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:16
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:35
