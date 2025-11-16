NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Hertl přispěl k výhře Vegas gólem! Pastrňák první hvězdou utkání

16. listopadu 7:24

Jan Šlapáček

Jediným českým střelcem se dneska v noci stal Tomáš Hertl, kterému se povedlo prosadit při jednoznačné výhře Vegas na ledě St. Louis. Skvělé utkání odehrál i dvoubodový David Pastrňák, jenž byl vyhlášen první hvězdou.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Osmou branku v sezóně vstřelil na ledě St. Louis útočník Tomáš Hertl. Český hokejista se dostal do brejkové situace, kterou vyřešil střelou z mezikruží nad lapačku klečícího Hofera.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 18:05

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0

Petr Mrázek (ANA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 58:05

Montreal Canadiens - Boston Bruins 2:3

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:05
David Pastrňák (BOS) – 0+2, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:15
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49

Washington Capitals - New Jersey Devls 2:3sn.

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:42

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:4

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:56
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:32

Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:1

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:27
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:56

Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:4sn.

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:05

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Olympiáda visí na vlásku, Jack Hughes se zranil na týmové večeři

16. listopadu 9:45

Boston zvládl utkání v Montrealu! Bitva o Florida skončila lépe pro Tampu

16. listopadu 6:42

David Kämpf zůstává za mořem! Bude hrát s Chytilem a Hronkem

16. listopadu 1:06

Oholení hlavy zabralo, Panarin zase válí! Jinak bych začal hrát s hokejkou nalevo, pobavil

15. listopadu 17:45

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.