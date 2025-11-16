Češi a Slováci: Hertl přispěl k výhře Vegas gólem! Pastrňák první hvězdou utkání

16. listopadu 7:24Jan Šlapáček
Jediným českým střelcem se dneska v noci stal Tomáš Hertl, kterému se povedlo prosadit při jednoznačné výhře Vegas na ledě St. Louis. Skvělé utkání odehrál i dvoubodový David Pastrňák, jenž byl vyhlášen první hvězdou.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Osmou branku v sezóně vstřelil na ledě St. Louis útočník Tomáš Hertl. Český hokejista se dostal do brejkové situace, kterou vyřešil střelou z mezikruží nad lapačku klečícího Hofera.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 18:05
Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0
Petr Mrázek (ANA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 58:05
Montreal Canadiens - Boston Bruins 2:3
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:05
David Pastrňák (BOS) – 0+2, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:15
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49
Washington Capitals - New Jersey Devls 2:3sn.
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:42
St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:4
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:56
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:32
Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:1
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:27
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:56
Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:4sn.
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:05
