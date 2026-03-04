NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Hertl první hvězdou! Hronek pálil za Canucks

5. března 6:59

Jan Šlapáček

Noc na čtvrtek přinesla dva velmi dobré české výkony. Tomáš Hertl se gólem a asistencí podepsal pod výhru Vegas, Filip Hronek při prohře Vancouveru zaznamenal tři kanadské body.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Vydařené utkání má za sebou útočník Tomáš Hertl, který hrál zásadní roli při obratu Vegas na ledě Detroitu. Český hokejista si nejdříve připsal asistenci na srovnávací gól Mitche Marnera, aby následně v přesilové hře rozhodl prodloužení.

Tomáš Hertl byl vyhlášen první hvězdou utkání! 

Filip Hronek (Vancouver Canucks)

Vancouver v domácím prostředí trápil Carolinu až do samotného konce, nakonec ale prohrál 4:6. Skvělý výkon podal Filip Hronek, který k jednomu vstřelenému gólu přidal ještě dvě asistence. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 3:4pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 16:33

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 4:3sn.

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 4:6

Filip Hronek (VAN) – 1+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:43
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53

Anaheim Ducks - New York Islanders 5:1

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56
David Rittich (NYI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 55:26

Seattle Kraken - St. Louis Blues 2:3

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27

