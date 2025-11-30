Češi a Slováci: Hertl vstřelil San Jose dva góly! Skóroval i Nemec

30. listopadu 7:22Jan Šlapáček
O české góly během dnešní noci se staral Tomáš Hertl, který se dokázal prosadit hned dvakrát. Slovenský fanouškům udělal radost přesným zásahem Šimon Nemec.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Tomáš Hertl si noční utkání proti svému bývalému týmu užil a podal jeden z nejlepších výkonů v sezóně. Český útočník proti San Jose dokázal hned dvakrát skórovat a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Aktuálně má Hertl na svém kontě jedenáct gólů.
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Ve skvělé formě pokračuje Šimon Nemec, kterému se povedlo skórovat proti Philadelphii a připsal si šestý přesný zásah v letošním ročníku. Porážce Devils ale zabránit nedokázal.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 7:2
Martin Nečas (COL) – 0+3, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:06
Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:23
Jakub Dobeš (MTL) – 29 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,5 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:47
Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:2sn.
Pavel Zacha (BOS) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:53
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:5
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -4 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:16
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20
Daniel Vladař (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
St. Louis Blues - Utah Mammoth 1:0
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:31
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:47
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 4:3
Tomáš Hertl (VGK) – 2+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:22
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:1pp.
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:02
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:59
