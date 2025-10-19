Češi a Slováci: Hertl zaznamenal vítězný gól proti Flames, Nečas střílel do prázdné branky

19. října 7:24Jan Šlapáček
Noc na neděli přinesla i dva české góly. Za Vegas Golden Knights se dokázal trefit Tomáš Hertl a výhru Colorada Avalanche pojistil střelou do prázdné klece Martin Nečas. Slovenským fanouškům udělal radost Juraj Slafkovský.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Třetí gól v tomto ročníku zaznamenal Tomáš Hertl, který se proti Calgary prosadil během přesilové hry. Český útočník si plnil svoji úlohu před brankou, kam dostal přihrávku a pohotovým zakončením se nemýlil. Nakonec se tento gól stal i vítězným.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Své střelecké konto dokázal v noci rozšířit Martin Nečas, který to tentokrát měl poměrně snadné. Šestadvacetiletý útočník vystřelil z vlastního pásma a trefil se přesně do prázdné branky.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Ze druhého gólu v sezóně se v noci radoval Juraj Slafkovský, kterému se povedlo otevřít skóre utkání mezi Canadiens a Rangers. Nakonec Montreal prohrál těsně 3:4.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:0
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:37
New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:3
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:51
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:14
Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:1pp.
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 62:37
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:25
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2
Erik Černák (TBL) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:58
St. Louis Blues - Dallas Stars 3:1
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:41
Colorado Avalanche - Boston Bruins 4:1
Martin Nečas (COL) – 1+0, +3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:24
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:25
Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:1
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:32
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 12:52
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:51
