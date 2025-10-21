Češi a Slováci: Kulich vstřelil druhý gól v sezóně, skóroval také Slafkovský

21. října 7:59Radim Sochor
Jediný zápas, na jehož střelecké listině se objevili Češi nebo Slováci, byl souboj mezi Montrealem a Buffalem. Za domácí se prosadil Slafkovský, za hosty Kulich. Z vítězství se nakonec radoval slovenský hokejista.
Jiří Kulich (Buffalo Sabres)
Jiří Kulich vstřelil druhý gól v sezóně, když dostal šikovnou přihrávku od Bensona a z předbrankového prostoru vyzrál na Dobeše bekhendovým zakončením.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Juraj Slafkovský to dostal od Dobsona na zlatém podnose a poslal Habs do vedení 2:1. Montreal nakonec zvítězil 4:2 i díky dobrému výkonu Dobeše, který si připsal 30 zákroků.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:2
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:57
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, +1 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:17
Jiří Kulich (BUF) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00
Philadelphia Flyers – Seattle Kraken 5:2
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:59
New York Rangers – Minnesota Wild 1:3
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42
Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:2
Adam Klapka (CGY) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:19
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 4:1
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:10
