NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Nečas dal dva góly Pittsburghu! Vítězné trefy pro Slafkovského a Černáka

25. března 6:40

Jan Šlapáček

Český prapor držel v noci nad hlavou Martin Nečas, kterému se povedlo na ledě Penguins vstřelit dva góly. Ze slovenských hráčů přesně mířili Juraj Slafkovský a Erik Černák.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Montreal zvládl těžké utkání proti Carolině a zásluhu na tom má i Juraj Slafkovský, který se stal autorem vítězného gólu. Slovenský útočník byl zasažen pukem v předbrankovém prostoru a ten se šťastně odrazil do branky Hurricanes.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Český útočník nepolevuje a třetí zápas v řadě si připsal alespoň dva kanadské body. Martin Nečas byl na ledě Pittsburghu v roli střelce a při výhře 6:2 dokázal skórovat hned dvakrát.

Erik Černák (Tampa Bay Lightning)

Pořádný dárek od brankáře Minnesoty dostal v noci Erik Černák. Filip Gustavsson nezvládl zastavit odražený kotouč od zadního mantinelu, ten se mu odrazil před brankoviště a slovenský zadák ho pohotově uklidil do sítě. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:4

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 5:2

Jakub Dobeš (MTL) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 59:47
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +2 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:30

Florida Panthers - Seattle Kraken 5:4sn.

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:35

New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:4

David Rittich (NYI) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:06

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:3

Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 56:54

Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6

Martin Nečas (COL) – 2+0, +1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 6:3

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:28

St. Louis Blues - Washington Capitals 3:0

Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45

Nashville Predators - San Jose Sharks 6:3

Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:44

Dallas Stars - New Jersey Devils 4:6

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:57

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:1

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12

Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:2sn.

Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:03
Martin Pospíšil (CGY) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12

Utah Mammoth - Edmonton Oilers 2:5

Karel Vejmelka (UTA) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 40:00
Vítek Vaněček (UTA) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 17:28

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:5

Filip Hronek (VAN) – 0+2, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:00
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Skvělý obrat Tampy proti Minnesotě! Bitva o play-off ve Východní konferenci se znovu zamotala

25. března 6:10

Přeskočil Modana i Ciccarelliho, dominuje celé lize. Dallas našel přesilovkového kata

24. března 17:00

Ošklivé zranění gólmana? Kabina Toronta si do něj spíš rýpla: Víc schovej bradu!

24. března 15:56

Hokejový maratonec v šatně Panthers. Maurice přepíše dějiny vedle nesmrtelného Bowmana

24. března 12:00

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.