Češi a Slováci: Nečas jediným střelcem Avalanche! Chmelař přispěl k výhře Rangers

15. března 7:13

Jan Šlapáček

Mezi střelce se během večerního a nočního programu dostali dva čeští hokejisté. Za Colorado mířil přesně Martin Nečas, za Rangers skóroval Jaroslav Chmelař. Výborný výkon podal i David Rittich.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Colorado v závěru utkání dotahovalo dvoubrankovou ztrátu a naději na srovnání dal svému týmu Martin Nečas, který snížil na 1:2. Jets si nicméně vítězství vzít nenechali a nakonec vyhráli 3:1.

Jaroslav Chmelař (New York Rangers)

Druhý gól v nejlepší hokejové lize světa vstřelil Jaroslav Chmelař, který se na ledě Minnesoty dostal do brejku a ten dokázal po kličce do bekhendu proměnit. Branka českého útočníka se nakonec stala vítěznou.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Washington Capitals - Boston Bruins 2:3sn.

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:21
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:24
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:01

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 3:1

Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:48

Minnesota Wild - New York Rangers 2:4

Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 6:19

Montreal Canadiens - San Jose Sharks 2:4

Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:29
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:28

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2:4

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01

New Jersey Devils - Los Angeles Kings 6:4

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57

New York Islanders - Calgary Flames 3:2

David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:45
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:06
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2 čas na ledě 8:05

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 1:2sn.

Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 65:00

Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins 3:4

Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,61 %, odchytal 57:30

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 2:5

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:16

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4:0

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:28

