Češi a Slováci: Nečas první hvězdou utkání! Gól vstřelil i Hertl

1. listopadu 6:43

Jan Šlapáček

Oba české góly z hracího dne padly již v pátek večer, kdy se v souboji Colorada s Vegas trefili Martin Nečas a Tomáš Hertl.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Lepší první zápas po podpisu nového kontraktu si Martin Nečas nemohl ani přát. Český útočník skóroval na ledě Vegas hned v jednačtyřicáté sekundě, v dalším průběhu utkání si připsal dvě asistence a byl zaslouženě zvolen první hvězdou utkání.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Ve stejném zápase se bodově dokázal prosadit i druhý český útočník. Tomáš Hertl ukázal své kvality v předbrankovém prostoru a během přesilové hry vstřelil svůj pátý gól v sezóně. U druhého gólu Golden Knights si pak připsal asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:4

Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07
Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57

Washington Capitals - New York Islanders 1:3

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:27

Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 5:2

Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50

