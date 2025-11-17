Češi a Slováci: Nečas skóroval do prázdné branky! Hronek zapsal dvě asistence

17. listopadu 6:35Jan Šlapáček
Během noci na pondělí rozšířil své střelecké konto z českých hokejistů pouze Martin Nečas, který se trefil v závěru utkání do prázdné branky Islanders. Bodově vydařený duel odehrál Filip Hronek, který proti Tampě dvakrát asistoval.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Na svůj třináctý gól v sezóně si musel Martin Nečas počkat až na samotný závěr utkání.
Český útočník nejdříve svým spoluhráčům pořádně zavařil, když byl v 57. minutě vyloučen za vyhození kotouče do hlediště. Po návratu z trestné lavice ale trefil prázdnou branku a definitivně rozhodl o dalším vítězství Avalanche.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 2:6
Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 21:23
Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3:2pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16
Colorado Avalanche - New York Islanders 4:1
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:09
Martin Necas wore an all purple suit to the Avs' Hockey Fights Cancer night ???????? pic.twitter.com/As0jFeK2wq
— BarDown (@BarDown) November 17, 2025
