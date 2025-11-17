NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Nečas skóroval do prázdné branky! Hronek zapsal dvě asistence

17. listopadu 6:35

Jan Šlapáček

Během noci na pondělí rozšířil své střelecké konto z českých hokejistů pouze Martin Nečas, který se trefil v závěru utkání do prázdné branky Islanders. Bodově vydařený duel odehrál Filip Hronek, který proti Tampě dvakrát asistoval.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Na svůj třináctý gól v sezóně si musel Martin Nečas počkat až na samotný závěr utkání.

Český útočník nejdříve svým spoluhráčům pořádně zavařil, když byl v 57. minutě vyloučen za vyhození kotouče do hlediště. Po návratu z trestné lavice ale trefil prázdnou branku a definitivně rozhodl o dalším vítězství Avalanche.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 2:6

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 21:23

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3:2pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16

Colorado Avalanche - New York Islanders 4:1

Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:09

