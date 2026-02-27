NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Nečas skóroval hned dvakrát! Pastrňák zapsal asistenci

27. února 7:19

Jan Šlapáček

Z českých hráčů dokázali dneska v noci bodovat pouze Martin Nečas a David Pastrňák. Více se blýskl útočník Colorada, kterému se povedlo vstřelit dvě branky.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas se proti silné Minnesotě postaral o oba góly svého týmu a potvrdil skvělou formu. K vítězství ale Avalanche nepomohl, Wild vyhráli na ledě soupeře 5:2.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:20
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29

Montreal Canadiens - New York Islanders 3:4pp.

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:42

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:09

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 5:4

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26

St. Louis Blues - Seattle Kraken 5:1

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:5

Martin Nečas (COL) – 2+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:21

San Jose Sharks - Calgary Flames 1:4

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:01
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Edmonton pod velením McDavida zničil Los Angeles! Minnesota vykradla Colorado

27. února 7:15

Gudasův zákrok? Prostě hokej, nic nenamítám, říká Crosby. Bude chybět nejméně měsíc

26. února 17:00

Ruská zeď na odstřel? Florida zvažuje šokující prodej své gólmanské hvězdy

26. února 16:00

Hele, nechceš odejít? Vancouver vlastního hráče přesvědčuje, aby šel pryč

26. února 12:00

nhl.cz doporučuje

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.