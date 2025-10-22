Češi a Slováci: Nechytatelná bomba Nečase, Zacha se trefil proti Floridě

22. října 7:55Radim Sochor
Dva čeští hokejisté se dnes zapsali na střeleckou listinu, přesněji Nečas proti Utahu a Zacha proti Floridě. Za zmínku ale rozhodně stojí také dobrý výkon Vejmelky a Dostála.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Pavel Zacha si připsal gól po nádherné kombinaci jeho spoluhráčů. Český útočník to dostal na zlatém podnose a zakončoval z brankoviště do prázdné branky.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas v 58. minutě vyslal z velmi ostrého úhlu nechytatelnou bombu do šibenice a poslal tak zápas do prodloužení. V něm ale nakonec Utah zvítězil.
MARTIN NECAS ????
— NHL (@NHL) October 22, 2025
That was a ridiculous shot
????: @espn ➡️ https://t.co/m0LyTCHYnH pic.twitter.com/YTLOkl4NVr
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:5
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07
Ottawa Senators – Edmonton Oilers 2:3pp
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:01
Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks 5:1
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:52
Washington Capitals – Seattle Kraken 4:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:47
Boston Bruins - Florida Panthers 3:4
David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:49
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:26
Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:5
Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:19
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %
Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 1:5
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:12
Utah Mammoth - Colorado Avalanche 4:3pp
Karel Vejmelka (UTA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:33
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
