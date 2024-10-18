Češi a Slováci: Nemec rozhodl prodloužení. Blümel kvůli zranění nedohrál

27. listopadu 7:25Jan Šlapáček
Šimon Nemec se ve čtvrtek v noci znovu stal hrdinou New Jersey, když se mu povedlo skórovat v prodloužení a zajistil svému týmu druhý bod proti St. Louis. Smolný duel z české strany odehrál Matěj Blümel, který se zranil ve spodní části těla a proti Islanders nedohrál.
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Slovenský obránce dokázal v noci navázat na výborné výkony z poslední doby a znovu se stal hrdinou New Jersey. Chvíle Šimona Nemce přišla v prodloužení, kdy dokázal podruhé v posledních sedmi zápasech zajistit svému týmu vítězství.
NEMEC WINS IT IN OT AGAIN FOR THE DEVILS ???? pic.twitter.com/BNgO6o86tn
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 27, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 5:1
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:4
Daniel Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
New Jersey Devils - St. Louis Blues 3:2pp.
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 13:31
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:19
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19
New York Islanders - Boston Bruins 1:3
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 02:02
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:35
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:35
Washington Capitals - Winnipeg Jets 4:3
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:48
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:0
Ivan Ivan (COL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 8:32
Martin Nečas (COL) – 0+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36
Utah Mammoth - Montreal Canadiens 3:4
Karel Vejmelka (UTA) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 57:15
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:5
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58
Petr Mrázek (ANA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:13
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:25
David Kämpf (VAN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:14
Seattle Kraken - Dallas Stars 2:3
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47
Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 3:4sn.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20
