Češi a Slováci: Nosek vstřelil dva góly Torontu! Dvorský pojistil výhru Blues

12. dubna 7:24Jan Šlapáček
První dva přesné zásahy v sezóně zaznamenal útočník Tomáš Nosek, který pomohl Floridě k vítězství na ledě Toronta. Slovenské fanoušky potěšil Dalibor Dvorský.
Tomáš Nosek (Florida Panthers)
Tomáš Nosek se poprvé v sezóně zapsal mezi střelce a hned se prosadil dvakrát. Nejdříve navýšil vedení Panthers na 3:0, aby se v samotném závěru trefil do prázdné branky. Na první trefu mu asistoval Marek Alscher, pro nějž to byl první bod v NHL.
Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
Dvanáctý přesný zásah v sezóně zaznamenal útočník Dalibor Dvorský, kterému se povedlo prosadit na ledě Chicaga. St. Louis vyhrálo 5:3.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:11
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38
New York Islanders - Ottawa Senators 0:3
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:36
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37
Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12
Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52
Dallas Stars - New York Rangers 2:0
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:22
Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4
Karel Vejmelka (UTA) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:19
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6
Tomáš Nosek (FLA) – 2+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40
Marek Alscher (FLA) – 0+1, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:40
Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:55
Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:59
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3pp.
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:51
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4sn.
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 30:55