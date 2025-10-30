NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Pastrňák gólem a asistencí nasměroval Bruins k vítězství

31. října 7:17

Jan Šlapáček

Jediným českým hokejistou, který se dokázal v noci na pátek střelecky prosadit, byl David Pastrňák.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Český útočník David Pastrňák byl v zápase proti Buffalu hodně vidět a svým výkonem pomohl nasměrovat Bruins k vítězství. Nejdříve si připsal asistenci u gólu Morgana Geekieho, aby se o chvíli později prosadil sám.

Aktuálně má Pastrňák na svém kontě 398 vstřelených gólů a 850 kanadských bodů.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3pp.

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 17:22
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:17
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05

Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3sn.

Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:1pp.

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04
Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1

Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:52

Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2

David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4sn.

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:43

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4

David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:31

Edmonton Oilers - New York Rangers 3:4pp.

David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43

San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:34

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Konec škudlení! Carolina je ochotna utrácet. Má to však výrazný háček

31. října 13:00

Nečas? Takové smlouvy nejsou jednoduché, řekl GM. Sám hráč je nadšený

31. října 10:00

Rangers otočili zápas v Edmontonu! Pittsburgh vyhrál i na ledě Minnesoty

31. října 7:00

Olympiáda? Udělám pro ni všechno, říká Bedard po premiérovém hattricku

30. října 19:00

nhl.cz doporučuje

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.